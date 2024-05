El camí Verdaguer d'Igualada

El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha dut a terme la primera edició del Camí Verdaguer, que és una rèplica adaptada del camí de Sant Jaume realitzada al mateix Passeig Verdaguer d’Igualada. L'activitat es va fer el passat 26 d'abril i era el colofó a les que es van fer durant el mes d'abril per tal de celebrar el Dia mundial de l'Activitat Física. Hi van participar més de 200 persones usuàries dels centres del CSSI, familiars, professionals del CSSI, alumnes de la FP Dual i persones voluntàries. A més, l’alumnat de 4rt curs de l’Escola Garcia i Fossas va acompanyar a totes les persones ateses a l’Hospital de dia Sant Jordi, fent el recorregut conjuntament i donant espai per a conèixer-se i compartir una jornada molt saludable.

A tothom se li va lliurar una credencial que s’havia de segellar en els quatre controls que s’havien situat al passeig Verdaguer, i en acabar l’activitat tothom va rebre el seu diploma acreditatiu.

D’entre totes les persones que hi van participar es sortejaran 10 inscripcions per a la cursa i caminada Alzheimer Race 9.0, que es durà a terme a Igualada el 22 de setembre de 2024. El pròxim 17 de maig es farà un comunicat a les persones guanyadores.

Els actes del Dia Mundial de l’Activitat Física i el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) s'han dut a terme en diferents dies del mes, conjuntament amb altres entitats com l’Associació de Familiars d'Alzheimer i altres Demències de l'Anoia (AFADA), l’Escola Garcia i Fossas i l’Institut Milà i Fontanals. Es van dissenyar dues accions per sumar esforços amb l’objectiu de millorar la salut i d’afavorir les relacions socials a través de l’activitat física.

En primer lloc, els tres primers divendres del mes d’abril l’alumnat del mòdul superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva de l’Institut Milà i Fontanals va visitar els centres dels CSSI ubicats a Igualada, Residència i centre de dia Pare Vilaseca, Centre de dia Montserrat i Hospital de dia Sant Jordi, amb l’objectiu de conèixer l’activitat que s’hi realitza i practicar una classe de psicomotricitat adaptada a les necessitats de cada centre.