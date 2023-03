El Baxi ha tornat de l'aturada fent es deures. Totes les possibilitats de pensar que la salvació és possible passaven per vèncer el pitjor equip de l'ACB, malgrat els reforços d'última hora, i s'ha aconseguit. La diferència final (xx-xx) determina que els madrilenys, segurament, ocuparan un dels dos llocs que porten a la LEB Or. Aquesta és la bona notícia. La dolenta és que els homes de Pedro Martínez no es trobaran, segurament, amb un adversari amb tantes deficiències fins al final del curs. La victòria ha de donar ànims, però el més difícil comença ara.

El començament del partit no ha estat gaire positiu per a un Baxi que ha demostrat nervis amb un parell de pèrdues de pilota. El Fuenlabrada ha ficat pilotes a la zona i s'ha escapat amb un 1-8 després d'un triple del nouvingut Horton. Però un triple lateral de Guillem Jou ha tret una mica la pressió del damunt. Els locals han començat a defensar millor amb la segona rotació, sobretot amb un Martinas Geben que s'ha imposat a la zona amb un rebot en atac, un 2+1 i una esmaixada en pocs instants. Abans, Jou havia robat una bola a Novak per avançar el seu equip per primer cop (13-10).

El duel ha entrat en aquest moment en una fase d'atacs per damunt de les defenses. El Fuenlabrada ha trobat els triples, un altre de Horton i cinc punts més de Prince Ali per mantenir-se a davant en el marcador (15-18). Però l'altre jugador en bona forma del Baxi era Ferrari. Ha anotat set punts des de la seva sortida, tot i alguna imprecisió. A més, en l'última acció del quart, Waczynski ha tret petroli d'una jugada embrossada per Olumuyiwa i ha tancat el quart amb el màxim avantatge (23-18).

Escapada local

Amb el joc estabilitzat, el Baxi ha iniciat millor el segon període. Marc Garcia, un dels botxins habituals, ha tret el cap amb un triple. Però també ho ha fet Robinson, erràtic fins aleshores, amb un triple, un bàsquet i, sobretot, una esmaixada espectacular a 6.26 que ha fet aturar el partit a Óscar Quintana amb un 35-25 en contra.

Però els visitants estaven lluny de reaccionar. Només han tingut un moment d'encert amb un 2+1 d'Ali després de dues errades seguides. El Manresa trobava més varietat en atac, ara impulsat per Robinson (9 punts en el període). Harding trobava tres tirs lliures i una safata, Geben tornava a dominar i, amb molta facilitat, els bagencs s'escapaven fins al 48-29 a dos minuts per al descans. En aquest període, però, el Fuenlabrada ha aconseguit maquillar el resultat amb cinc punts de Fernández i un bàsquet sobre la botzina de Ngouama (50-36).

Els primers minuts del tercer període es presentaven importants per mantenir o augmentar la distància, i més després d'experiències com la derrota contra el Saragossa, en què s'havia jugat bé a l'inici i malament al final. El Fuenlabrada ho ha encarat amb dos bases en pista i el joc de tots dos equips en els primers minuts ha estat desordenat i erràtic. Almenys, en els tres primers minuts es mantenien els 14 punts d'avantatge (55-41) i el rival no semblava amenaçar gaire. L'únic ensurt l'han donat dos bàsquets seguits de Horton, que han acostat el seu equip fins a un 56-45. Però el Baxi ha tornat a buscar Geben, tal com havia passat a l'inici, per anotar quatre punts. Un rebot ofensiu amb bàsquet de Badio ha fet demanar temps a Quintana amb 62-45 a 3.25. De tota manera, el Baxi no ho ha aprofitat, ha tancat el quart amb tot d'errades, el partit s'ha embolicat amb tallades de ritme per instant replays, i s'ha acabat el quart amb un 64-50 que encara no era definitiu. El tercer període es tancava amb un trist parcial de 14-14.

Geben dominador

I el darrer parcial s'ha iniciat amb dubtes. El Fuenlabrada només es podia basar en les individualitats, i Horton i Ali , aquest buscant tres tirs lliures a Harding, han arribat a posar els madrilenys a onze punts (68-57). Però hi havia un factor diferencial a la pista: Martinas Geben. Sense pivots nats en el rival, i marcat per Eyenga, el lituà ha manat a la zona, amb una passada a Jou, un bàsquet des de lluny i una assistència a Harding que, unida a un bàsquet de Robinson, han tornat a disparar el resultat fins al 77-59, a 6.25.

Ara sí que el partit semblava que el partit estava sentenciat. Fins i tot Marc Garcia, desesperat, ha errat dos tirs lliures. El Baxi, més alliberat, ja podia rebotar i córrer i ha igualat la màxima distància (81-62). Ja només faltava acabar amb més de quatre punts de distància, i amb això no hi ha hagut problema. Primera victòria del 2023 i quarta de la lliga. El camí per quedar-se a l'ACB ha començat.