La marca Marc Ramonet es reinventa amb un nou espai fotogràfic a Solsona

La marca ‘Marc Ramonet’, del fotògraf amb el mateix nom, ha fet un salt qualitatiu i s’ha reinventat per donar pas a un nou concepte d’espai fotogràfic, aprofitant les oportunitats que li ofereix el local al qual s’ha traslladat, al centre de Solsona.

El nou espai, molt més ampli i diàfan que l’anterior, permetrà un contacte més freqüent, proper i personalitzat amb el client, sobretot el particular, ja que s’ha repensat amb aquest objectiu, i s’ha dedicat una part important de l’espai a botiga, que, a més, està separada de la zona destinada al treball fotogràfic d’estudi.

“L’espai està pensat i concebut per ser una experiència per al client particular, m’agradaria millorar l’experiència d’usuari, convertir les sessions fotogràfiques en alguna cosa més, i crec que amb aquest nou local s’aconseguirà perquè, entre altres coses, les instal·lacions són més àmplies i diàfanes i aportaran una major comoditat, tant física com visual, al client”, diu el fotògraf.

Pel que fa al client professional, els avantatges també es multipliquen, ja que el nou espai permet oferir més flexibilitat, immediatesa i versatilitat. En aquest sentit, pot allotjar fins a tres ambients diferents, la qual cosa permet fer diferents feines en paral·lel i també donar una resposta immediata en cas que el client la necessiti. La versatilitat dels espais permet, també, dissenyar, crear i muntar des d’escenaris senzills fins a escenaris que requereixin un disseny i muntatge més complex, com la recreació d’espais.

Tots els canvis i millores tenen l’objectiu de consolidar i fidelitzar els clients actuals i, alhora, captar el públic més jove. Aquest públic, que fa una mitjana de cent fotografies a la setmana amb el mòbil, trobarà en aquest espai una experiència que donarà continuïtat i acompanyarà el seu gust per la fotografia i el vídeo.

Al nou local, les noves tendències conviuran amb el vessant més tradicional de la fotografia, ja que hi ha una zona destinada al revelatge de fotografies i a fer fotografies de carnet i, a més, recupera la venda de marcs i àlbums fotogràfics.

La inauguració del nou espai fotogràfic ha tingut lloc aquest divendres 10 de maig, coincidint amb la Fira de Sant Isidre, el punt de trobada social i econòmic més rellevant del Solsonès.