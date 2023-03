La segona oportunitat perquè el Baxi Manresa arribés als quarts de final de la Champions, ara per passiva, no s'ha resolt favorablement per als bagencs. El seu principal rival per a la segona posició del grup, el Rytas Vílnius, ha vençut a la pista del Bahçesehir per 69-92 i ara l'equip de Pedro Martínez haurà de guanyar o perdre per menys de 13 punts el proper dimecres, dia 22, a la capital lituana per accedir als quarts de final.

A més, el fet que els bàltics hagin guanyat aquest partit per 23 punts provoca que, si vencen per 13 punts justos el Manresa, els valgui per passar ells, ja que haurien recuperat la diferència general que tenia l'equip català, que abans de començar el duel a Istanbul era de +44 per al Baxi. La primera posició del grup J és per al Telekom Bonn, que després de superar el Manresa per 85-75 dimarts ja ha assegurat la primera posició i poder disputar un eventual desempat del play-off de quarts a casa.

El Rytas havia de guanyar el partit per no quedar eliminat i el fet que el Bahçesehir ja estigués fora del torneig, amb quatre derrotes en quatre partits, s'ha notat en la disposició dels turcs per afrontar un duel sense transcendència per a ells. L'equip d'Istanbul ja s'ha de centrar en la lliga de casa, en la qual té un partit dissabte al migdia i s'està jugant la seva presència en els play-off. Per això, l'inici de l'enfrontament ha viscut el primer intent d'escapada dels visitants, amb un 2-10 després de dos triples de Normantas.

El Bahçesehir té un jugador molt per damunt dels altres, el pivot francès Boutsiele, que n'ha tingut prou amb un parell de bones accions per comprimir el resultat. De fet, dues cistelles seguides seves han donat al seu conjunt l'única diferència favorable en tot l'enfrontament (19-16), inhabilitada per un triple de l'ex del Bilbao Masiulis per tancar el quart.

La segona escapada de la formació de Vílnius, que ja seria definitiva, ha arribat a l'inici de la continuació, precisament instigada per bons minuts de Masiulis. Un triple seu ha situat el 24-31. El Bahçesehir ha provat de no abaixar els braços i Hall ha establert el 29-34, però els últims minuts del segon període han estat dolents per als turcs i entre un bàsquet del base Fridriksson i un altre d'Uleckas han donat onze punts als visitants, màxima diferència, en el descans.

Abaixada de braços final

A la segona meitat, el partit ha durat poc. El Rytas s'ha mantingut molt ferm, amb Echodas dominant a la zona en els minuts en què Boutsiele descansava i amb els principals jugadors otomans fallant molts llançaments. La distància s'ha estabilitzat per damunt dels deu punts i el tècnic forà, Giedrius Zibenas, ha vist la possibilitat de vèncer per 18 punts i guanyar la distància necessària perquè li valgui vèncer de 13 punts el Manresa. Uns tirs lliures de McCullum i un triple de Fridriksson han obert la porta a que això passés. El duel per ser a quarts ja ha començat.