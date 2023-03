Sis hores després d'aterrar de Lituània, on va col·laborar activament a la victòria del Baxi Manresa contra el Rytas, que va suposar la classificació per als quarts de final de la Lliga de Campions que es sortejaran aquest divendres a les 10.30 hores del matí, el capità Guillem Jou tenia una altra cita important. Ha estat a l'espai Nexe de Sant Fruitós, on ha assistit a la presentació de la segona edició del campus que porta el seu nom i que organitza en col·laboració amb l'Asfe. La novetat principal d'enguany radicarà en el fet que s'hagi augmentat el temps que durarà, d'una setmana a dues, i l'èxit ja és segur perquè les places estan plenes, amb dues tongades de noranta jugadors cadascuna d'elles.

Davant d'una cinquantena de persones, l'acte ha tingut la presència del jugador, acompanyat dels responsables de club santfruitosenc, el president, Ramon Ferrer, i el coordinador, Màrius Bonjorn, a part de les autoritats municipals, l'alcaldessa, Àdria Mazcuñán, i el regidor d'Esports, David Ruiz.

Jou ha recordat que "quan l'any passat vaig pensar de fer un campus ho vaig fer creient que era el moment adequat, tant per la meva edat com per l'experiència, i vam buscar un lloc adient. A Sant Fruitós hi ha una gran tradició de bàsquet i el temps ha demostrat que va ser la decisió encertada i no ens vam equivocar". Novament, serà present en totes les jornades, un total de deu, i com ha explicat el president Ferrer, "el Guillem no només posa el nom a les estades, com fan molts grans jugadors de diversos esports, sinó que s'hi implica. No juga a l'ACB només perquè faci un metre més d'alçada que jo [riures generals] sinó per valors com la constància i l'entrega".

Moltes jugadores

Les dues tongades del campus seran del 26 al 30 de juny i del 3 al 7 de juliol, per a basquetbolistes d'entre 7 i 16 anys. El coordinador de l'Asfe, Màrius Bonjorn, ha explicat els horaris, d'entrenament, sobretot, al matí, i més lúdics a la tarda, ja que la voluntat "és la de perfeccionar els conceptes del joc, com no podria ser d'una altra manera, però també divertir-se i passar-s'ho bé". El regidor Ruiz ha recordat l'arrencada de l'any passat i ha ofert el suport de l'Ajuntament en tot el necessari i l'alcaldessa Mazcuñán ha recordat l'especial presència de les jugadores en aquestes estades. El president, Ramon Ferrer, ha explicat que "l'Asfe és una entitat que sempre ha destacat pel bàsquet femení i per això ens fa especialment contents que en el campus tingui tanta presència.