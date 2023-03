L'expedició del Baxi Manresa no ha pogut tornar a casa aquest dijous al matí, tal com estava previst després de la derrota de dimecres a la nit (100-87) a la pista del Lenovo Tenerife. La culpa l'ha tinguda una avaria en l'avió que els havia de retornar a Barcelona i que ha provocat que tota l'expedició hagués de tornar a la terminal quan ja havia embarcat.

De fet, els jugadors s'havien llevat molt d'hora. Segons ha explicat el periodista de Ràdio Manresa Carles Jódar a través de les seves xarxes socials, s'havien despertat a les cinc del matí, després d'haver acabat de jugar prop de les deu de la nit, hora local, per recórrer la curta distància que hi ha fins a l'aeroport de Tenerife Nord, a Los Rodeos, perquè l'avió sortia a les set. A l'hora de la veritat, però, l'avió estava avariat i, després d'unes quantes hores a la terminal, sense saber si podrien ser reubicats, finalment se'ls ha informat que el vol havia estat reprogramat per a aquest divendres. Per tant, tornarà a tocar llevar-se aviat i agafar el vol a les set, hora canària, per al llarg trajecte de més de tres hores fins a Catalunya.

Maletes improvisades com a cadires, seure i descansar al terra. Al vol de les 7 de Tnf a Bcn els jugadors han hagut de desembarcar per avaria.

4h després no se sap res de res sobre el vol.@RadioManresa #Targetataronja pic.twitter.com/thZe2kAvgd — Carles Jódar Jerez (@carlesjodar) 30 de marzo de 2023

Davant de la situació creada quan encara no se sabia si el vol havia de ser reprogramat per a divendres o es podria sortir dijous mateix, l'entrenador del Baxi, l'habitualment eloqüent a les xarxes socials Pedro Martínez, ha fet una piulada dirigida a la companyia Vueling queixant-se per la falta d'informació i d'atenció.

Por problemas técnicos el vuelo VY 3213 se ha suspendido. Era a las 7:00 de la mañana. Son las 11:13 y aún no tenemos información de cuándo volaremos. @vueling Es esto normal?? — Pedro Martínez (@pedroma2014) 30 de marzo de 2023

Aquesta situació provocarà que la preparació del partit que el Baxi ha de jugar diumenge a les cinc de la tarda contra el Monbus Obradoiro vagi endarrerida i encara sort que el partit no és dissabte. L'entrenament previst per a aquest divendres al matí és poc probable que es pugui fer, ja que s'arribaria sobre quarts de dotze al Prat, i caldrà veure si se'n programa un a la tarda. A més, després del duel contra els gallecs, el Baxi haurà de tornar a Tenerife dimarts, ja que dimecres disputa, al mateix pavelló Santiago Martín de La Laguna, el primer duel dels quarts de final de la Lliga de Campions davant del Lenovo. De fet, el Baxi encara hauria de tornar a la mateixa illa el proper 19 d'abril en cas que la sèrie s'allargui fins als tres partits.