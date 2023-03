El Baxi s'ofega a La Laguna després d'una primera meitat prodigiosa (100-87)

El Baxi Manresa ha fet una primera meitat descomunal a la Laguna, però la qualitat defensiva del Lenovo Tenerife l'ha ofegat a la represa. El manresans, que han marxat al vestidor guanyant per 51-59, han anotat només 28 punts en els segons vint minuts, maquillats per un triple a taula final de Ferrari, per acabar perdent un partit que el més normal és que es perdés per 100-87. Tot i això, segueixen les bones sensacions de cara a compromisos vitals i més assequibles com el de diumenge a casa.

Geben ha sortit sabent que Shermadini és la referència canària en atac, però també en defensa i, per això, ha intentat treure'l de la zona amb tirs de llarga i mitjana distància. Així han arribat cinc dels set primers punts del Baxi. El problema ha estat en controlar l'arrencada de partit d'Aaron Doornekamp. El canadenc ha anotat tres triples i ha tret un 2+1 en el primer període, fet que ha provocat que els canvis de lideratge dels primers instants es transformessin en un 19-13 amb dues accions seguides de l'ala-pivot.

Però el Baxi no s'ha desanimat. Una indecisió dels col·legiats en un servei de banda l'ha aprofitada Badio per anotar de tres i, dues accions seguides de Ferrari, la segona amb assistència a Olumuyiwa, han suposat un altre canvi (19-20). El ritme era ferotge i tant aviat s'escapaven els locals, amb Marcelinho i Bolmaro (25-20), com reaccionava el Baxi, amb triples de Dani García i Harding (25-26). El 28-28, amb dos tirs lliures de Waczynski, ha estat el resultat més just per a una arrencada de luxe.

Festival ofensiu

I la bogeria ha seguit en el segon quart. Pedro Martínez ja havia utilitzat els dotze homes i el segon triple de Dani García donava la màxima diferència (28-33). El Lenovo ha tornat a les coses bàsiques, Shermadini i boles doblades per avançar-se de nou gràcies a Abromaitis, però el ritme era absolutament del Baxi, que feia precipitar els canaris, i un triple de Jou i bàsquets de Robinson i Ferrari feia aturar el partit a Vidorreta amb 37-42 en contra.

Entre les mil armes que té el conjunt insular encara no havia aparegut el tirador Sasu Salin. I el finlandès ho ha fet amb dos triples seguits per tornar-se a avançar (45-44). Però Ferrari ha reaccionat tot seguit des de la distància i el Baxi ha jugat uns últims minuts molt bons, en què han trobat des de portes enrere a Vaulet, fins a un triple de Waczynski. a darrere, el Lenovo remava com podia i es mantenia a prop, però el quart finalitzava de manera tan espectacular com es mereixia amb un triple des del mig del camp d'un colossal Dani García per al 51-59. El Baxi havia clavat en mitja part a la millor defensa de la lliga només 13 punts menys dels que sol rebre... en tot un partit.

Sequera i definició

Era d'esperar la reacció local i ha arribat en dos minuts i mig. Els que ha trigat el Lenovo a tancar bé a darrere i a trobar el seu ABC, triples com un altre de Doornekamp i continuacions cap a Shermadini. El 60-59 ha fet aturar el partit a Pedro Martínez. Tot l'encert de la primera meitat s'estava volatilitzant i el Baxi no anotava cap punt en els sis primers minuts. Per sort, el Lenovo també fallava molts tirs oberts (1 de 7 en triples) i el resultat només marcava un 62-59 a 3.45 per al darrer descans.

El col·lapse del Baxi ha durat 7 minuts i 2 segons, el que ha trigat Steinbergs a anotar un sol tir lliure. El partit era un descontrol absolut, amb pèrdues absurdes per totes dues bandes i tot obert i el mateix letó ha anotat el primer bàsquet dels manresans amb un triple frontal a 1.27. Que el Baxi estigués dins del partit amb un 1 de 15 al tercer quart (62-63) era la millor notícia. El final del període ja ha estat més normal, amb alternatives que han deixat els canaris un punt amunt amb deu minuts per jugar (68-67).

El tap del tercer quart ha sortit disparat en l'últim. Amb petits avantatges locals, tots dos equips anotaven fins a l'empat a 76 amb un triple de Waczynski. A partir d'aquí, el Lenovo ha adquirit un petit coixí amb dues accions de tres punts, un 2+1 de Shermadini i un triple de Doornekamp. A més, Pedro Martínez i la banqueta han vist dues tècniques per protestar una falta en el rebot ofensiu a Cook. Dos tirs lliures de Cook i un bàsquet de Guerra han semblat trencar el partit (86-76).

L'oportunitat dels manresans semblava haver passat i, de mica en mica, el Lenovo anava fent més fonda la ferida. Shermadini ha deixat el 90-76 amb dos tirs lliures a 3.49. Quan Robinson ha posat el 93-80, el parcial ja era de 17-2 en el període i només faltaven dos minuts i mig. A més, ara s'erraven tirs molt senzills i el millor era que el partit anés esllanguint, ningú no es fes mal i es tornés a casa per preparar el partit de diumenge contra l'Obradoiro.