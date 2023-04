El Coviran Granada ha perdut aquest dissabte una altra bala, i només n'hi queden quatre, en la lluita per salvar la categoria. L'equip andalús ha caigut derrotat davant del Lenovo Tenerife (73-82) just abans que el Baxi comencés el seu partit a Bilbao, amb la qual cosa no pot reduir la seva distància respecte dels catalans. L'equip de Pablo Pin ha de visitar l'Obradoiro i el Betis i rebre el Casademont Saragossa i el Joventut per acabar el seu periple a la Lliga Endesa.

Davant del Lenovo, els granadins han anat gairebé sempre darrere en el marcador, sobretot després d'un mal primer quart en què els canaris han adquirit una distància de deu punts (11-21), amb sis punts i dos triples de Doornekamp. Els locals, però, han entrat en el partit en el tram final del segon quart i, sobretot, a l'inici del tercer, en què s'han arribat a situar a tres punts (40-43), amb una esmaixada de Niang. Però el conjunt de Txus Vidorreta, amb molts més recursos, ha clavat un parcial de 2-13 i ja s'ha escapat d'una manera defintiva, tot i que el Coviran s'ha mantingut al voltant dels deu punts en tot moment. Niang, per la banda granadina, i Jaime Fernández i Shermadini, per la visitant, tots amb 18 punts, han estat els màxims anotadors del duel.