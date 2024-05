Piscines: aigua clara

La normativa d’emergència per la sequera dictada per la Generalitat preveu que només les piscines públiques puguin estar obertes aquest estiu, ja que seran considerades refugis climàtics. Pel que fa a les piscines unifamiliars o de comunitats de veïns, la normativa fa una giragonsa estranya que està generant molta confusió: permet que puguin obrir, però només demanant permís al seu ajuntament i acreditant que disposen dels equipaments d’una piscina pública: vestidors, vigilants, control d’accés, i tota la resta. Evidentment, cap comunitat de veïns no està en condicions de fer una cosa així, i menys el propietari d’una unifamiliar. La Generalitat deu saber perquè preveu aquest cas, que genera més confusió que altra cosa. En tot cas, hauria de fer un esforç per aclarir la norma. Altra cosa és que les normes cal fer-les complir. Si un particular que té la piscina plena i neta la fa servir, i només la va reomplint per compensar les pèrdues i la neteja, o s’estableix un control del consum o serà impossible detectar-ho. I una norma feta per saltar-se-la no és inútil, és pitjor: és contraproduent i crea un greuge als que sí que n’han de complir d’altres.