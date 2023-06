L'edifici FUB2 de la Universitat de Manresa acollirà divendres i dissabte la primera edició del Congrés d'Analítica Aplicada al Bàsquet, un acte que s'inclou dins del programa del centenari de la federació catalana. S'organitza amb la participació d'aquest organisme, de l'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Basquetbol (ACEB), de la Fundació Universitària del Bages i del sindicat d'entrenadors.

Les jornades pretenen mostrar la relació que hi ha entre l'anàlisi de dades i l'estadística i l'esport de la cistella i les diferents maneres amb les quals es poden aplicar per incidir en el joc. Serà la primera aparició del tècnic del Baxi, Pedro Martínez, després que s'hagi anunciat que segueix al club manresà. Ell farà dissabte, dia 1, una ponència a les 11 del matí sobre la "presa de decisions en la preparació d'un partit". El mateix dia, a les cinc de la tarda, intervindrà en una taula rodona titulada "El futur del nostre bàsquet passa per incorporar l'analítica en el nostre dia a dia?". La compartirà amb l'exbasquetbolista olesà David Navarro, l'analista de l'Obradoiro Fran Camba, l'entrenador Salva Maldonado i l'entrenadora ajudant del Perfumerías Avenida Raquel Romo, tots moderats pel periodista Xavi Ballesteros.

En els dos dies hi hauran d'altres interessants ponències. Dissabte, per exemple, hi haurà una intervenció telemàtica amb Sergi Oliva, mànager assistent general als Portland Trail Blazers i diumenge, l'analític de l'NBA Adrià Arbués o l'entrenador ajudant del Joventut Pau del Tío, entre d'altres.