Després d'un any al càrrec, el president del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta, ha presentat la seva dimissió per motius personals. L'anunci el va fer aquest divendres a la tarda, a la Comissió Executiva i al Consell d’administració de l’entitat, segons explica el mateix club en un comunicat.

“Ha estat una decisió difícil, en un moment personal complicat, que he pres després de contribuir en un projecte sòlid per a la viabilitat econòmica del club, un model nou en el qual he cregut i he treballat intensament però que en les circumstàncies actuals, i més enllà del que està a les meves mans, no en podré seguir formant part”, va expressar Serracanta a la reunió del Consell d’Administració de l'entitat.

“Hem treballat amb passió i compromís per afrontar no només els reptes esportius, sinó la projecció d’un projecte ambiciós per al futur del Bàsquet Manresa. Un projecte a l’alçada de la il·lusió de la nostra afició i que ha de poder assegurar la solvència i l’estabilitat necessàries per seguir competint en la millor lliga del bàsquet europeu”, va afegir, segons la nota difosa aquest dissabte al matí pel Baxi Manresa.

Serracanta marxa amb la plantilla 2023-24 ben encaminada, amb la continuïtat del tècnic Pedro Martínez i dels pivots Geben i Robinson, totes tres anunciades aquesta setmana mateix.

“Aquests últims dies hem pogut tancar renovacions molt importants i assegurar la continuïtat del nostre entrenador, fets que ens han de permetre afrontar la pròxima temporada amb plenes garanties de competitivitat. Espero que el Club pugui emprendre amb força i encert els reptes imminents, imprescindibles per continuar construint amb èxit una història que ens omple d’orgull a tots els qui estimem el Bàsquet Manresa”, ha subratllat Serracanta.

A partir d'ara, l'actual Comissió Executiva assumirà les tasques de gestió del club fins que es nomeni i es ratifiqui un nou president.

El Bàsquet Manresa agraeix a Jordi Serracanta la seva dedicació i compromís en una temporada complexa i el seu lideratge en l’impuls de projectes estratègics com la renovació del nou Congost, la millora dels ingressos de l’entitat o la celebració del 25è aniversari de la consecució de la Lliga, entre d’altres.

L’entitat demana respecte per la seva decisió i li desitja el millor per al futur.