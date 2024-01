El Río Breogán és un equip que evoca sentiments contradictoris al Nou Congost. Entre els positius, és l'equip que va acompanyar els bagencs en l'últim ascens i es va crear un gran sentiment de germanor amb la seva afició. A més, a Lugo és on es va salvar l'equip el maig passat després d'un cop de dits de Devin Robinson i és on el Baxi va guanyar el primer partit d'aquesta lliga, amb una pròrroga agònica. Entre els negatius, que l'equip de Veljko Mrsic va arrasar per 36 punts de diferència (70-106) la temporada passada a la pista bagenca, en el moment més baix del tètric inici de curs i amb un equip de Pedro Martínez que semblava destinat a la catàstrofe. I ell se'n recorda, com ha deixat clar a la prèvia del partit, com ho deuen fer els onze basquetbolistes (sis locals i cinc visitants) que també eren a la pista aquell dia.

Dilluns farà quinze mesos d'allò i sembla tota una vida. El Baxi és ara equip de Copa, amb la salvació molt a prop i amb la intenció de lluitar per més coses. El Breogán, en canvi, ocupa zona de descens, quatre triomfs per sota. De tota manera, els gallecs estan en bona línia, amb dues victòries en els últims tres partits i igualats amb el Granada i l'Obradoiro i a un triomf del Girona, l'Andorra i el Bilbao. Cap de tots sis sembla ara mateix en millor dinàmica que el conjunt de Veljko Mrsic.

El Baxi afronta el duel amb la baixa de Pierre Oriola, que té molt pelut ser a la Copa. Pedro Martínez ha explicat que amb aquestes "lesions que cal anar amb cura perquè es poden agreujar. De moment està parat, d’aquí a una setmana començarà a moure’s, farà canvis de ritme i a partir d’aquí a veure com va. Per a la Copa va molt just. L’experiència diu que es podria recuperar en tres setmanes si tot va bé, però no és el que m’ha dit el metge, que creu que dependrà de la seva evolució".

Passes endavant

La baixa d'Oriola "ens deixa més limitats en el joc interior, però ens adaptarem amb d’altres jugadors, canviant-los de posició com ja hem fet d’altres cops". Però on es tanca una porta, s'obre una finestra i el fet de gaudir de més minuts pot beneficiar algun jugador, com un Martinas Geben irregular durant tot l'exercici. "Les lesions no són benvingudes i són una mala notícia, però per d’altra banda és una oportunitat perquè d’altres jugadors facin una passa endavant, com va passar amb Dani García. I tenim més casos. Intentarem superar la situació amb la força d’altres jugadors que tindran més continuïtat i minuts, que ho aprofitin per a ells i per a l’equip". De moment, no es contempla cap fitxatge temporal si no surt una bona oportunitat de mercat.

Del Breogán, Pedro Martínez té molt interioritzat que "han guanyat dos dels tres últims i el que han perdut és el que van jugar millor, a València, que tenien guanyat. S’han estabilitzat molt amb els canvis. Han recuperat homes com Nakic i han fitxat un nord-americà molt bo (McLemore), un dos per gaudir-lo, un jugador NBA. Juguen molt bé i tenen les idees clares, dos bases que fan millors els companys. Estan en el seu millor moment i van amunt. El seu nivell no és el lloc a la classificació". A més, l'eliminacio a la Lliga de Campions els permet centrar-se només en la lliga.

L'entrenador del Baxi té ficada a dins la derrota dels 36 punts. "Ens van passar per damunt i hi ha jugadors que continuen. En això hi crec, que hi ha pistes on t’hi sents a gust. Aquests precedents me’ls miro. El que va passar l’any passat està bé recordar-ho".