El Baxi Manresa no ha tingut gaires dificultats per ser millor que el Río Breogán i derrotar-lo per 83-68. És l'onzena victòria dels bagencs, que n'obren cinc respecte del descens que foragitaran totalment de la seva ment aquesta temporada si guanyen un sol partit més i arriben a dotze. L'equip de Pedro Martínez ha estat molt sòlid en defensa i ha anat trobant ritme en atac per eixamplar progressivament la seva diferència fins fer-la gran al final.

Els primers minuts han estrenat el duel entre Badio i McLemore, els millors jugadors de tots dos equips darrerament. Als dos punts de l'estatunidenc ha respost el senegalès amb quatre, amb un triple. A més, el jugador del Breogán es carregava amb dues faltes quan no havien passat ni tres minuts de joc (6-5, després de dos tirs lliures de Geben). De tota manera, als manresans els costava imposar el seu ritme. Els gallecs es tancaven bé a la zona i no permetien ni penetracions, ni tirs fàcils, però en els següents minuts s'han atabalat. El Baxi tenia intel·ligència en una pilota servida ràpidament de banda i entre això, la defensa, i un triple de Valtonen després d'una bona circulació, posava l'11-7, a 3.09.

En el tram final del quart ha seguit el joc siderúrgic de poc encert i molta errada. Taylor ha exercit de base en solitari dels manresans, que només han anotat un joc un mat al vol de Geben a passada de Travanté. Però el Breogán tampoc no estava gaire fi, sobretot en el tir, i el període s'acabava amb un escarransit 15-12.

Obrint forat

El segon quart ha arrencat amb la mateixa dinàmica, molt xoc i poca floritura. Un triple sobre la botzina de Robinson permetia mantenir la diferència (19-14). El Baxi entrava en el bonus molt aviat, a 7.52 per al descans. De fet, els dos equips treien molts rebots en atac i els gallecs amenaçaven amb un triple de Momirov (19-18). Però la mobilitat de Steinbergs li permetia castigar el fet que Sajus no sigui tan mòbil i, amb cinc punts, entre ells un triple, tornava a obrir forat (26-20, a 5.51).

La tornada a la pista de Dani Pérez ha donat una mica més de fluïdesa a l'equip, exemplificada amb un bàsquet seu, i el seu relleu, Dani García, ha respost amb un triple bombat per donar la màxima distància (31-22, a 3.44). Mrsic, el tècnic visitant, ha retornat McLemore a la pista, però Badio ha entrat de seguida a marcar-lo i també a anotar amb un 2+1i amb una contra en què ha deixat assegut Sergi Quintela per al 38-23. El forat estava fet, però s'ha quedat en dotze punts (40-28) per una errada en l'últim atac local i una falta discutible de Dani Pérez a Sergi Quintela en l'últim segon.

La segona meitat ha arrencat com la primera, amb intensitat defensiva i poques facilitats per a les dues bandes. Badio tornava a destrossar els turmells de McLemore però Geben cometia la tercera falta, un fet important amb la baixa d'Oriola (44.30 a 7.35). El partit discorria en una diferència al voltant dels quinze punts que amenaçava amb trencar el partit, tot i que McLemore s'hi resistia amb un triple (52-40).

Però Valtonen, que està en un molt bon moment, tornava a eixamplar l'avantatge des de la cantonada i el ritme era local. Un triple de Steinbergs, des del mateix lloc, ha tornat a posar una màxima fita (60-43, a 2.41). Mrsic ha intentat per enèsim cop una zona, ara 2-3. Aquest cop li ha anat bé a l'inici i s'ha posat a dotze (60-48, amb un gran bàsquet de Fernández). A més, el partit s'ha tornat a alentir amb tot de xocs i faltes i la distància d'onze punts al final del tercer parcial (62-51) no el deixava sentenciat, ni molt menys.

Els primers minuts del darrer parcial havien de marcar el rumb dels instants finals i un triple de Dani Pérez tornava a eixamplar la distància fins als setze punts (69-53). Abans, Robinson i Steinbergs continuaven fent mal a la pintura d'un Breogán i després ha arribat Badio, molt encertat en el tir exterior, per retornar la màxima diferència de disset punts (72-55) encara amb set minuts per jugar. Mrsic ha repescat la zona, però novament el senegalès l'ha trencada amb una pirueta gairebé impossible i després li ha caigut una antiesportiva a Sajus que ha derivat en un sol punt per als locals i el 73-55.

Encara quedaven cinc minuts, però tots dos equips donaven per fet que el partit estava acabat i que l'únic que faltava seria veure com es jugaven els darrers minuts. L'any passat, per exemple, en el sagnant 70-106 per als gallecs que ha recordat Pedro Martínez aquests dies, el Breogán va anotar 41 punts en els darrers deu minuts (22-41 de parcial). És el que pot passar si et deixes anar. Els visitants no ho han fet i han maquillat la derrota fins a uns decorosos 15 punts finals.