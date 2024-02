El Baxi Manresa ha tancat la seva participació a la Minicopa Endesa amb una actuació excel·lent, en què han ofert una imatge plena de qualitat i coratge davant d’un equip que els supera en tots els aspectes, especialment en el físic. Han perdut per 60-94 contra el Reial Madrid en el darrer partit de la fase de Grups que s’ha disputat al Pavelló José Luis Pérez Canca. Han quedat classificats en quarta posició i demà jugaran pel setè i vuitè lloc contra el Girona, a partir de les 14.00 h.

Malgrat un 4 a 0 inicial a favor del Baxi Manresa, el partit ha estat dominat de seguida pel Reial Madrid que ha anat ampliant els avantatges de manera progressiva, però sense que mai aconseguissin cap parcial aclaparador. Fins i tot, els manresans han estat capaços d’empatar l’últim quart.

Els infantils de Josep Santasusana han jugat un bàsquet excel·lent, el que els identifica tant a ells com al del primer equip, ple de coratge, amb tants tirs de tres com els era possible de procurar-se, amb possessions curtes per poder córrer i agressivitat a l’hora d’anar a buscar el rebot, sobretot l’ofensiu. Que contra rivals que els superaven en alçada i corpulència és d’un mèrit remarcable.

Els parcials que ha aconseguit, malgrat el desavantatge lògic, és prou eloqüent de quin partit han jugat i quina imatge han ofert, de 9-24, 19-25, 14-27 i 18-18, amb aquest empat final que demostra que mai han marxat del partit.

“Als nanos els agrada jugar aquests partits perquè és una oportunitat d’enfrontar-se contra els millors, encara que sàpiguen amb què es trobaran”, ha explicat Santasusana. Qui ha afegit que “és veritat que quan al marcador hi ha diferències grans els costa i els hem d’animar”. No obstant això, no ha semblat que els hagués d’encoratjar gaire perquè els infantils del Baxi Manresa han mostrat coratge i ganes de passar-ho bé fent el seu millor bàsquet possible fins al darrer segon.

La Minicopa és un torneig extraordinari. Hi ha el lema On neixen les estrelles i les estadístiques que l’ACB recorda del centenar llarg de jugadors que l’han jugada i que, després, s’han convertit en jugadors de la Lliga espanyola o que bé han anat directament ja a l’NBA. Però també és un torneig desigual, en què un parell o tres d’equips, el FC Barcelona i el Reial Madrid, bàsicament, tenen planters amb jugadors molt per sobre de les mitjanes estadístiques. Tant li fa, perquè per aquests nanos és un premi que viuen amb una intensitat magnífica, com expliquen els tècnics del Baxi Manresa i la cinquantena de familiars que els acompanyen.