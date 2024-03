La previsible victòria del València Basket per 111-93 contra el cuer de l'ACB, el Zunder Palència, provoca que els valencians passin a integrar el nodrit grup de quatre equips amb 14 victòries que marquen el límit dels que entrarien ara mateix al play-off pel títol, formant part dels vuit primers classificats. La jornada els ha destacat a tots ells després de vèncer els seus partits i ha relegat el Baxi Manresa, que va caure dissabte contra l'UCAM Múrcia per 83-88, i el Baskonia, que ha estat severament derrotat a Gran Canària (98-80). D'aquesta manera, els insulars són quarts, amb 15 triomfs, per davant de murcians, del Lenovo Tenerife i del Joventut, que van guanyar dissabte, i dels valencians.

A la Fonteta, però, el Palència va plantar cara. Els castellans, cuers destacats amb quatre triomfs, a dos de la salvació, es resisteixen a perdre la categoria, i encara més després d'haver apallissat el Gran Canària abans de l'aturada per la Copa i les finestres FIBA. Han arribat a estar per davant en el marcador en algunes fases del segon i del tercer període, liderats pels 16 punts de Benite i de Van der Vuurst. La força, però, els ha abandonat en el tram final de tercer quart i en el darrer, en què el València s'ha escapat amb set jugadors anotant deu punts o més. Han destacat els 18 d'Inglis i els 17 d'Ojeleye.

En l'altre partit entre equips de la zona alta de la classificació, el Dreamland Gran Canària ha demostrat que ara mateix es troba millor que el Baskonia i l'ha vençut per 98-80, en un duel en què s'ha anat escapant de manera progressiva, sobretot en el tram final del segon quart i en tota la segona meitat. Brussino i Landesberg, tots dos amb 15 punts, han estat clars botxins dels vitorians des del perímetre i Happ, amb 13, des de l'interior de la zona. Per a l'equip d'Ivanovic, que ja es va perdre la Copa i que podria quedar fora també dels play-off si les coses segueixen així, només ha tret el cap Miller-McIntyre, amb 24 punts i 27 de valoració, amb ajuts puntuals de Moneke, autor de 13.

El Barça, sense Ricky

Si les coses no han anat bé per al Baxi mirant cap amunt, han estat millor mirant cap a sota. Els manresans, si no poden entrar a les eliminatòries pel títol, volen intentar ser dels deu primers per assegurar-se una posició a la fase de grups de la propera BCL i ara mateix tenen una bona distància de tres partits sobre el Bilbao, el Girona i el Saragossa.

Per mantenir-la, els aragonesos havien de caure a la pista del Barça i ho ha fet, en un duel en què els blaugrana han descartat Ricky Rubio, que ha vist el partit des d'un fons acompanyat per Oscar da Silva. Dos dies després de caure contra el Mònaco a l'Eurolliga, l'equip de Roger Grimau no ha tingut cap mena de problema per revenjar-se d'una formació que l'havia vençut a la primera volta i l'ha sotmès per un clar 109-68.

Davant d'un adversari que només ha estat a dins del partit en el primer quart, el Barça s'ha exhibit en un duel en què Hernangómez ha trobat poca oposició de pivots físics per anotar 23 punts i capturar 14 rebots per fer 44 de valoració i convertir-se en el més valuós de la jornada. L'han seguit dos altres fitxatges del curs amb ganes de reivindicar-se com Brizuela (16 punts) i Joel Parra (14).

També es posa a tres victòries del Baxi el Girona, però l'equip de Fotis Katsikaris ho ha fet després de vèncer per un punt (78-77) amb un bàsquet de Juani Marcos faltant només dues dècimes per al final. Fins aleshores, el Monbus Obradoiro, que està igualat amb el Río Breogán i amb el Covirán Granada en el grup d'equips que marquen el descens, amb sis triomfs, havia dominat amb Pustovyi (20 punts) i Mendoza (19) i bona posada en escena dels nous fitxatges, Strelnieks i Timma. Però Kenny Chery ha fet 20 punts per als locals i Susinskas, 16, i ha impulsat l'equip de Fontajau.

Dues victòries per damunt del descens hi ha el MoraBanc Andorra, que ha caigut contra el líder, el Reial Madrid, per 70-89 després d'haver anat a la mitja part guanyant. Els blancs han contrarestat els 19 punts de Harding, amb quatre homes per sobre dels 14 punts, entre els quals Yabusele, amb 18.