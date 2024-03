Pedro Martínez: "Hem estat mentalment molt bé i hem jugat amb intel·ligència els últims minuts"

El tècnic del Baxi Manresa, fugint de l'eufòria, com és habitual, admetia que havia estat "un partit molt bo per a nosaltres. Guanyar el Madrid és complicadíssim, i més al seu camp. Al primer quart hem tingut un inici dolent, però a la segona meitat hem estat estables quan el Madrid s'ha posat a dos punts. No hem entrat en pànic i hem jugat molt bé els últims minuts. Felicito els meus jugadors per com de bé han jugat tot el partit, sobretot al final"

Sobre el gran nombre de victòries a domicili, "no pensem gaire en aquestes coses de guanyar a fora. No vull tirar sifó a l'eufòria, però el Madrid va tenir un partit dur fa menys de 48 hores, va molt bé en les dues competicions i imagino que ha de ser complicat mantenir la tensió cada dia en les alçades en què es troben. Cal aprofitar l'oportunitat si es presenta, fet que depèn més de tu. Hem estat mentalment bé, defensant bé menys a l'inici i amb intel·ligència en els darrers minuts"

Martínez admetia que "no esperava una temporada així perquè el nostre objectiu com a club és evitar el descens. Pensàvem que teníem millor equip que l'any passat però volíem eludir en les últimes places. Ara volem entrar al play-off, però no hem de pensar gaire en la classificació. Aquest resultat és molt bo per a nosaltres perquè ningú pensava en aquesta victòria, però hi ha molta igualtat i molts averages perduts. A veure on arribem"

El tècnic també apuntava que "en la segona part hem estat encertats en els tirs lliures, cosa que no ha passat en la primera part. El Madrid ha buscat un punt d'inflexió amb les tècniques que s'ha produït. En el darrer quart han anat molt als tirs lliures i s'han posat a dos punts. La dinàmica era bona per a ells, però hem ficat algun tir difícil de Robinson o Badio i hem arribat al final amb el partit decidit".