El Baxi no pot resistir el ritme de l'Unicaja després del descans (77-88)

Dos partits en un. El Baxi no ha pogut mantenir durant tot el partit el ritme d'un equip, l'Unicaja, que va llançat aquesta temporada (77-88). En una exhibició defensiva ha deixat en 31 punts el seu rival en una primera meitat impressionant, en què ha arribat a dominar per vint punts (38-18). Però en el tram final i a l'inici de la segona meitat s'ha ofuscat en atac i un parcial de 0-17 l'ha matat. Falten sis finals per ser al play-off, per sort contra rivals que no són tan bons.

El Baxi ha sortit amb un cinc inicial amb característiques defensives, amb Vaulet, Williams i Oriola a l'equip, i ha tingut en Dani Pérez el més encertat dels primers instants. Dues accions de pick i repick del base han acabat amb dos bàsquets i el 6-4 per remuntar després d'un robatori de Perry. Però el primer quart ha destacat, sobretot, per la intensíssima defensa de les dues bandes, amb uns manresans que tancaven bé la zona i uns malaguenys que fiquen moltes mans i incomoden molt.

Dani García ha agafat el relleu de l'altre Dani i ha aportat cinc punts seguits, amb un triple, als locals, que han adquirit set punts de renda (15-8) després de dos tirs lliures provocats per Badio. Ha estat un robatori de Sagnia, amb esmaixada de Steinbergs a la contra (17-8, a 2.18) el que ha fet parar el partit a un Ibon Navarro que no comptava amb Osetkowski, botxí al Carpena en la primera volta i descartat aquest cop.

Però no ha estat suficient. L'Unicaja no en ficava cap de lluny (0 de 7 en triples, com el Madrid en l'anterior jornada) i quatre punts de Sagnia, amb dos tirs lliures i un eurostep fantàstic, deixaven el 20-8 al final del període.

Poc premi i sequera

En l'inici del segon quart ha seguit el màster defensiu del Baxi. Tot i dues accions de mèrit de Tyson Carter, l'Unicaja no trobava la manera de superar una cobertura local que arribava a totes les ajudes. A més, els locals han trobat un imperial Geben, autor de set punts seguits, amb un triple, que ha situat el 27-12.

Tot i que Perry treia la tapa dels tirs de tres visitants amb un tir llunyà, Robinson l'hi tornava i entre Vaulet i Badio anul·laven un altre triple, segurament trepitjant la línia, de Kravish, i Ibon tornava a demanar temps amb 34-18 en contra a 4.55. De fet, la distància ha crescut fins al 38-18, amb un rebot ofensiu i bàsquet novament de Badio. Però Pedro Martínez ha hagut de parar el joc a 1.05 després de dos rampells de qualitat individual visitants, amb triples seguits de Carter i Perry per posar el 41-28. Però no n'hi hauria prou i un altre tir de tres del base amb passaport montenegrí deixava al descans un 41-31, amb parcial de 0-9 final, que deixava una mica fred el personal després de 39 minuts espectaculars amb una renda massa curta.

I l'encert malagueny, tot i cinc punts de Badio, ha seguit amb Kameron Taylor, que n'ha fet set per deixar el 46-38. A més, el partit s'ha embolicat quan els àrbitres han donat una cistella de Kalinoski perquè Oriola havia picat al tauler i han indicat una tècnica a la banqueta local. Tot això, i algunes faltes més no indicades, han desembocat en un 46-45 amb mat al vol de Sima i contraatac de Taylor. Partit nou i dinàmica, ara, molt negativa.

El parcial ha seguit creixent fins al 0-12. Pedro Martínez ha intentat un format amb tres baixos, amb Williams de tres, però Kalinoski ha tornat a castigar de tres punts i Ejim a la contra (46-53 i 0-17 per als malaguenys).Al Baxi no n'hi entrava ni una, només cinc punts en el període. Ha estat Dani García qui ha posat punt final a la sequera des de la línia de tres i després Geben ha situat el 52-53 i entre Williams i un bàsquet final de Brandon Taylor han confirmat la supervivència local per acabar el quart amb 56-55.

L'inici del quart definitiu ha mostrat una total igualat no vista fins aleshores en un duel de ratxes. El Baxi ha adquirit quatre punts després d'un triple del mateix Brandon Taylor (59-55), ràpidament sufocats pel veteraníssim i fins llavors inèdit Will Thomas (61-62). Cinc punts seguits, amb triple de Carter, han fet aturar el partit a Pedro Martínez amb 61-67 a 6.14.

El Baxi s'ha tornat a arrapar el partit amb un triple de Williams, però la dinàmica era per als visitants i Ejim, amb un triple i Carter, amb un altre, han obert un forat que semblava terminal (68-78, a 3.50). Després, Travanté i Kameron Taylor s'han enganxat quan Robinson havia anotat i els col·legiats ho han enllestit amb una antiesportiva al jugador visitant. El Manresa ha pogut escurçar fins al 71-78, però Taylor i Kravish han impulsat l'escapada final, amb els locals ja fora del partit (71-84, a 2.19).