Berga ha dit avui dijous l'últim a deu a la historiadora Dolors Santandreu, que va traspassar aquest dimarts a l'edat de 66 anys. L'església de Santa Eulàlia s'ha omplert de gom a gom en una missa oficiada per l'exrector de Berga, Marc Majà, davant la quarantena per la covid-19 dels tres capellans que té ara com ara la ciutat.

Ha estat una missa "seriosa i bonica". No hi ha hagut cap parlament dels familiars de Santandreu, però sí que s'ha llegit un missatge recordant el paper de la historiadora en la revista l'Erol i en les Aules de Formació Cultural per a la Gent Gran de Berga. Dolors Santandreu estava especialitzada en història medieval i havia fet diferents estudis de la comarca, però també havia treballat sobre temes relacionats amb la Patum. Era llicenciada i doctora en història Medieval per la Universitat de Barcelona i va exercir de catedràtica d'història a l'Institut de Batxillerat Guillem de Berguedà, de Berga. Va fer la tesi doctoral sobre la vila de Berga a l'Edat Mitjana, que li va dirigir Manuel Riu . Santandreu també va tenir un pas per la política. Va ser regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga durant el mandat del 1987 al 1991, amb Agustí Ferrer com a alcalde. Durat el seu període de regidora va impulsar la restauració de Pedret i la construcció de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Ha estat, també, una col·laboradora d'aquest diari i de la majoria de mitjans de comunicació de la comarca.