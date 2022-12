L’Ajuntament de Berga i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà descarten l’opció de convertir els estudis de Ràdio Berga del passeig de la Pau en un coworking o espai compartit de treball pensat sobretot per al sector de la comunicació. Aquesta era la idea que prenia força per a un local que fa anys que està en desús i per al qual l’Ajuntament de Berga continua pagant un lloguer d’uns 12.000 euros l’any.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha explicat en roda de premsa que hi ha un nou espai que pren força per encabir el nou coworking del món de la comunicació. No ha avançat la nova ubicació perquè «l’Agència encara hi està treballant».

Per la seva banda, el president de l’Agència, Lluís Vall, ha confirmat a Regió7 que hi haurà nou local i que els detalls es donaran al gener. Ha comentat que els estudis de Ràdio Berga tenen problemes d’accessibilitat (estan ubicats en un entresol, on només s’hi accedeix per escales problema; i hi ha complicacions per adaptar la primera porta del vestíbul). La voluntat però, és traslladar les taules de so al nou espai de treball, perquè tingui un ús enfocat en la comunicació.

El nou coworking se sumaria als que l’Agència ja té al baix Berguedà, a Viladomiu Nou; i a l’alt Berguedà, a Cercs.