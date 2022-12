El conseller comarcal d'esports i regidor socialista a l'ajuntament de Berga, Abel García, correrà diumenge la marató de València juntament amb Salvador Illa i el seu escorta, Jordi Pérez. El berguedà entrena el secretari general del PSC per aquesta fita des del mes d'agost.

García vol deixar clar que no és entrenador personal ni tampoc corredor professional, però sí que té una trajectòria llarga en el món de les curses de resistència, amb set curses ultra Pirineu seguides. El regidor del PSC a Berga declara que va veure que Illa havia reprès l'hàbit de córrer i després de la mitja marató de Granollers li va oferir un cop de mà en els entrenaments.

Després d'això van començar amb els entrenaments al mes d'abril. Segons explica Abel García, Salvador Illa té molta força de voluntat i "entrenar amb ell ha estat molt fàcil". "A partir del mes d'agost ens vam centrar en la marató, que era la primera de Salvador Illa, i vam fer entrenaments d'intèrvals i acumulació de fatiga", afirma.

Per Abel García, l'objectiu dels entrenaments ha estat que Illa pugui "arribar a la meta de la cursa sense cap lesió". Durant aquests entrenaments també van comptar amb el suport de professionals que van ajudar a Salvador Illa amb l'enfortiment dels músculs i els estiraments. "Com jo no soc professional, vam demanar ajuda externa per assegurar-nos que no hi hagués cap tipus de lesió".