Junts per Berga retreu a l'equip de govern (CUP i ERC) que no hagi presentat cap proposta a la convocatòria de subvencions per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais públics d'atenció a la ciutadania.

El regidor Ramon Caballé va preguntar en el darrer ple municipal per què l'Ajuntament de Berga no havia demanat cap ajut del departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation. "Després de la publicació de la resolució es constata que l'Ajuntament de Berga no ha presentat cap proposta, a diferència d'altres ajuntaments berguedans. La CUP i ERC deixen perdre una altra oportunitat de finançament extern per falta de projectes referents a la millora de l'accessibilitat als espais públics", va argumentar Caballé.

La regidora de la CUP Roser Rifà va respondre que revisarien els motius però va apuntar que "de vegades, per criteris, no és possible acollir-se a segons quina subvenció".

Segons Junts per Berga, a la convocatòria "hi entrava tothom amb voluntat de millorar l'accessibilitat a edificis municipals, del 2020 al 2024". En aquest sentit, Junt demana a l'alalcade de Berga, Ivan Sànchez, "que posi ordre i planifiqui l'acció de govern dels propers cinc mesos per no perdre més subvencions".

Municipis del Berguedà que van sol·licitar l'ajuda

En aquesta convocatòria de subvencions per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania, que es va obrir el 28 de juny passat, sí que s'hi van presentar altres ajuntaments berguedans. És el cas de l'Ajuntament de Gironella, amb uns 180.000 euros per a la millora de l'accessibilitat . Sagàs, amb uns 46.000 euros per a la instal·lació de l'ascensor a les dependències municipals. I Viver i Serrateix, amb uns 50.000 euros també per instal·lar ascensor a les dependències municipals.