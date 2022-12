Creu Roja Joventut necessita joguines i material escolar per a uns 160 nenes i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat del Berguedà, per assegurar que reben regals per Nadal i per Reis. Fan falta jocs i joguines nous, no bèl·lics i no sexistes, i també tot tipus de material escolar (motxilles, rotuladors, llibretes, carpetes, etc.) per a infants, especialment de la franja entre 5 i 12 anys.

Es poden portar a les oficines de la Creu Roja de Berga (plaça Europa, 10) i de Gironella (carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 3) de les 9 del matí a la 1 del migdia. També s'accepten donatius econòmics, que es destinaran íntegrament a la campanya, i que s'han de fer trucant al telèfon 938213311. Els seus drets, en joc Els regals es faran arribar a famílies, derivades pels Serveis Socials, de tots els municipis de la comarca, excepte Berga, on la recollida va a càrrec de Càritas Parroquial. Aquest any, la campanya de recollida de joguines i de material escolar porta per títol Els seus drets en joc, per recordar que tots els nens i nenes tenen dret a jugar i a accedir a l'educació en igualtat. Per això, és imprescindible que aquest Nadal i aquesta nit de Reis cap infant del Berguedà no es quedi fora de joc.