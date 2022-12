Els Pastorets de Berga tornen forts a l'escenari. Feia dos anys que la pandèmia obligava a celebrar-los pels carrers de la ciutat, però aquest Nadal l'Agrupació Teatral La Farsa ha pogut per fi tornar El bressol de Jesús al teatre i recuperar l'obra en tota la seva esplendor. A més a més, amb una novetat de les grosses: música en directe.

El berguedà Lluís Gual ha dirigit una formació de mitja orquestra amb la música que va arranjar l'any 2017 Sergi Cuenca, i s'ha comptat amb un cor de 17 veus blanques, nois i noies de l'Escola de Música de Berga. No és estrany, doncs, que quan faltava poc menys de mitja hora per la primera funció de l'obra, ahir, l'activitat a les bambolines del Teatre Municipal de Berga fos frenètica.

L'esforç i els nervis van valdre la pena perquè dues hores de representació després l'estrena va cloure's amb un llarg aplaudiment.

Abans de començar, Lluís Gual va mostrar-se nerviós, però molt content d'incorporar i dirigir una orquestra de música en directe als Pastorets. El músic va valorar positivament a Regió7 una idea que els responsables dels Pastorets van acceptar-li de seguida i que pretén tenir continuïtat. Gual també va explicar que s'ha hagut de fer mans i mànigues per encabir tots els músics a l'espai del teatre. L'última vegada va ser l'any 2000 al Teatre Patronat, amb motiu del centenari dels Pastorets.

Anit quan els llums de la sala de butaques van apagar-se i va començar l'obra, la música no era l'únic motiu per aguantar l'alè després de dos anys de pausa pel Covid. Els personatges dels Pastorets tornaven per fi a casa en la primera de les cinc funcions que s'oferiran aquestes festes. Satan sortia amb una mascareta que desapareixia de seguida gràcies a una de les fures i els personatges entraven un rere l'altre a escena per davant del seu tron. Tot era a punt.

Amb la platea plena el públic va premiar cadascuna de les escenes amb aplaudiments, tant se val si eren Satan i Llucifer escampant la llavor del conflicte entre els pastors, el bo de Sant Miquel plantant-los cara, els enamorats Raquel i Jessé intentant prevaldre, o l'històric Garrofa sempre ben acompanyat d'en Pallanga, el primer ric però una miqueta talòs que acaba esdevenint l'alcalde i el segon el seu amic inseparable.

L'obra, divertida i dinàmica, que dura al voltant de dues hores i en la que participen unes 150 persones, va picar l'ullet al públic diverses vegades; i en Pallanga va fer broma i tot amb els músics, preguntant-se en un moment donat si eren "als Pastorets de Berga o a l'Eufòria", el que va arrencar els riures còmplices del pati de butaques.

Un dels directors de La Farsa, Marc Marginet, es mostrava al final molt satisfet de com va anar la nit d'estrena. "Estic molt content, ha anat super bé, s'han passat molts nervis però amb molta il·lusió des del principi; ha estat increïble, la reacció del públic, l'actitud dels actors tota l'estona, els músics. Hi ha hagut cosetes, però hi han de ser perquè així cada dia ens intentem superar", va dir en declaracions a aquest diari.

Les garrofes estiren algunes orelles

També van tornar les garrofes, motiu de rialles assegurades i d'alguna estirada d'orella. Enguany, els versets satírics van començar arrencant somriures jugant a casa, ja que van recordar que en algunes de les funcions el Garrofa, el Pallanga i Jessé seran interpretats per dones (ahir eren tres actors) i van deixar anar que a la Patum no n'hi ha de dones geganteres. "Hi ha la tabalera, però es filla del tabaler", etzibaven els versets. Van rebre també l'empresari Joan Barniol, Gironella i el procés.

De les 44 estrofes les finals tenien un significat especial ja que eren un reconeixement a la figura de la historiadora Dolors Santandreu, que va morir fa un any.