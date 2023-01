Les obres públiques, perquè es puguin dur a terme han de tenir aprovat el projecte constructiu i ha de tenir una consignació en el pressupost de la Generalitat. El PSC es queixa que l'actual govern no té ni una cosa ni l'altra i, per tant, aquest obra que fa anys que es diu que és necessària, no es podrà començar aquest any. En el millor dels cassos, quedarà per a l'any que ve, el 2024. Els socialistes, veient que no trobaven la partida als esborranys de pressupost del 2023 per aquesta inversió inversió, han demanat al conseller de Territori que els expliqui en quina situació està l'obra. I la seva resposta ha estat: el desdoblament de la C-16, del punt quilomètric 96,500 al punt quilomètric 102,500 i la implantació d’un tercer carril reversible, del PK 102,500 al 117,300. Berga – Bagà, està actualment en redacció". Amb una cua al redactat per no aixecar falses expectatives que indica que les obres es durant a terme "un cop s’aprovi el projecte, es podrà licitar les obres, en funció d la disponibilitat pressupostària”.

Els socialistes, per la seva part, asseguren que estan "cansats i preocupats per l’elevada accidentalitat, i els constants col·lapses en el tram pendent de desdoblar de la C-16". I es demanen que si el 2019 l'aleshores conseller Damià Calvet ja va presentar als alcaldes del Berguedà un projecte, com és que passats tres anys encara no s'ha arribat a la fase de construcció.

Aquell dia, segons la nota de premsa del mateix departament de Territori, es va fer una presentació del "projecte de traçat per a l’ampliació i millora de la funcionalitat de la carretera C-16 entre Berga i Bagà". I s'indicava que el projecte ja es trobava en fase "d'exposició pública". Passats tres anys, el projecte ja hauria d'haver superat tots els passos administratius i, en prinicipi, no caldria unan ou projecte.

Deia el conseller que el projecte "permetrà millorar la capacitat, la fluïdesa i la seguretat del trànsit en aquest tram, de 21 quilòmetres de longitud, en "una via que cohesiona estructuralment el país, que dona servei a la gent del territori i dona vida a la comarca a través del turisme”. El pressupost estimat era de 178 milions d'euros.

El projecte es divideix en dues intervencions: el desdoblament de l’actual carretera entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils –dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa; i la implantació d’un tercer carril entre Cercs i Bagà, que estarà operatiu en un sentit o un altre mitjançant una barrera mòbil. Aquesta solució constructiva respon a la voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat d’adaptar-se a les característiques i volum del trànsit i també a l’orografia de l’entorn pel qual discorre la C-16 en aquest tram, amb el menor impacte en el territori possible i uns costos econòmics assumibles.

El projecte abasta els termes municipals de Berga, Cercs, la Nou de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà i Bagà. La proposta del 2019 era un tram del Sud de Berga – pantà de la Baells (Cercs). El departament descrivia aleshores que "en aquest tram, de 6 quilòmetres, el traçat travessa una zona d’orografia difícil, però no es troba encaixat en la vall i, per tant, el desdoblament és viable tècnicament i ambientalment". I afegia que "l’existència de dos túnels d’uns 450 metres de longitud cadascun, fan aconsellable l’opció de duplicar la carretera, a partir de la plataforma existent, per assolir quatre carrils de circulació, amb una mitjana fixa de separació".

En un segon tram, "entre el pantà de la Baells i l’enllaç de Malanyeu" es contemplava que al llarg de 7,5 quilòmetres, es construeix un carril addicional a la carretera per implantar una secció 2+1. Atès que el trànsit és molt intens en determinades franges horàries només en un dels dos sentits, aquest tercer carril serà reversible; funcionarà en un sentit o en un altre en funcions de les necessitats, per a separar els sentits de la circulació, s’ha optat per la implantació d’una barrera mòbil.

Hi havia una tercera sectorització dels projecte en el tram a l’altura de l’enllaç de Malanyeu. I aquí s'explicava que es tracta d'un petit tram intermedi d’1,5 quilòmetres, on l’orografia ho permet, es desdobla la carretera per a generar una zona d’avançaments en tots dos sentits de la circulació, independentment d’on es trobi la mitjana mòbil en els trams contigus. Aquesta actuació puntual havia d'afavorir la gestió del trànsit en qualsevol situació, alhora que facilita les transicions del funcionament del tercer carril reversible.

Per últim, de Malanyeu a Bagà, al llarg de 6 quilòmetres, s’implantaria el tercer carril amb barrera mòbil.

L’obra, segons aquest projecte del 2019, comportava la construcció de dos nous túnels en el tram de la carretera que es desdoblarà i l’ampliació dels tres túnels existents al llarg del traçat on es construirà el tercer carril addicional. El túnel nous haurien de ser el túnel de Berga, amb 448 metres longitud, i un altre com a duplicació del de Cercs, amb 461 metres. Així mateix, s’eixamplaran els túnels de la Nou (185 metres de longitud), Castell de Guardiola (141m) i Guardiola del Berguedà (368 metres). El projecte inclou la construcció o ampliació d’una vintena d’estructures, de les quals 10 són obres de fàbrica, 7 són passos inferiors i 8 són passos superiors. La major part d’aquests passos formen part d’enllaços.

Els socialistes indiquen que "o estem davant un immens engany, o la conselleria de Territori té un desgavell total, o el Govern de la Generalitat menteix". I afirmen que "és increïble que una obra prioritària de país, es trobi en aquests circumstàncies. Havíem acordat i pactat, amb el Govern, el canvi del projecte de desdoblament complert, per un altre tipus, molt més barat. El primer costava 700 milions. El segon 178 milions. Una immensa diferència que la comarca va acceptar a canvi de celeritat en l’adjudicació i execució de les obres".

Després de 4 anys d'espera d'una obra que tenia caràcter urgent, "comprovem els enganys, falsedats i flagrants incompliments dels acords signats. Qui se’n fa responsable ? Com donar compliment a les decisions preses?", es demana el grup del PSC

"No n’hi ha prou amb denunciar i exigir responsabilitats", afirmen en un dur comunitat contra la conselleria. "El Govern ha de respondre, des del més alt nivell, reparar el dany causat i posar en via d’urgència aquest tram. Esperem la reacció i recolzament de les institucions, organismes i entitats de la comarca del Berguedà, però també de les de la Cerdanya, puix que els efectes perniciosos de la situació actual, afecten per igual una i altra banda del Túnel del Cadí", sentencien..