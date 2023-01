La Corrida tornarà a omplir d’activitats els carrers de Puig-reig aquest cap de setmana. L’Ajuntament de Puig-reig i la comissió de La Corrida han pogut recuperar enguany la totalitat del programa d’activitats. La celebració torna amb la cuina del porc, el ball del divendres i el dinar de col·laboradors de fi de festa, totes activitats que l’any passat no es van poder realitzar per les restriccions per la pandèmia.

El regidor de Festes de Puig-reig, Cristian Pérez, ha expressat que "aquest any 2023 tornem cent per cent a la normalitat i podrem viure una Corrida amb tota la seva essència i amb un programa complet sense restriccions". Les activitats recuperades se sumen a la cercavila de carruatges, cavalleries i xarrets del diumenge al migdia, a la festa infantil, al raid social i a les curses. Així mateix, La Corrida Infantil, que té lloc avui divendres, amb la implicació de les escoles del municipi, no només es consolida, sinó que creix. Les activitats recuperades se sumen a la cercavila de cavalleries i xarrets, al raid social i a les curses La tradicional festa de La Corrida de Puig-reig mantindrà enguany la seva estructura d’abans de la Covid i tindrà el carrer com a escenari principal. El plat fort serà, com és habitual, diumenge amb la cercavila de carruatges, cavalleries i xarrets, l’esmorzar popular o la demostració d’elaboració d’embotits de la plaça Nova i voltants, sense oblidar les curses al circuit de La Corrida. A partir de dos quart de 12 del matí de diumenge es donarà el tret de sortida a la cercavila de cavalleries i xarrets amb un centenar de participants i comptarà amb l’acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, dels Hereus i les Pubilles de Puig-reig i d’arreu de Catalunya, els Templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig i la Cobla Pirineu. Durant el matí es reviurà el tradicional joc de les cintes, així com hi haurà actes paral·lels, entre altres el ral·li fotogràfic i les exposicions i propostes a la Biblioteca Guillem de Berguedà. A la tarda, a partir de dos quarts de 4, es disputaran les curses de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Després, a les 7, ball de gala al Pavelló d’Esports. La celebració aposta per mantenir la programació habitual d’abans de la Covid amb el carrer com a escenari