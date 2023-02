Amb l’objectiu d’enfortir el sector empresarial i d’atraure emprenedors, el Berguedà posa en marxa el projecte Berguedà Impulsa. És una iniciativa de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i vol ser una incubadora de nova activitat econòmica, a través de diferents eines que es posen a l’abast de manera gratuïta al web berguedaimpulsa.cat.

L'objectiu és facilitar la connexió entre serveis que s’ofereixen i necessitats per cobrir entre els diferents tipus d’empreses i projectes que hi ha a la comarca. Connectar aquest talent emergent amb l’experiència d’aquelles empreses amb més trajectòria, i també entre el mateix teixit productiu. Segons ha explicat Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, «la participació activa de les empreses en aquest nou portal és el valor afegit. La idea és que un emprenedor tant pugui explicar què fa com trobar allò que li fa falta».

Els serveis i recursos que es poden trobar a berguedaimpulsa.cat són materials gràfics i eines de coneixement, formació especialitzada, directori de serveis i contactes relacionals, tràmits necessaris per engegar un projecte d’emprenedoria, com accedir a ajuts, fòrum participatiu i accions de difusió, i, entre d'altres, casos d'èxit al territori. En alguns dels apartats només s’hi pot accedir un cop registrat (identificació gratuïta).

Casos d'èxit empresarial

El web recull alguns casos d’èxit empresarial de berguedans i berguedanes. S’adjunten vídeos amb les experiències per exemple de Maria Cosp, titular de la farmàcia de Berga que porta el seu nom i ideòloga d'Algèmica BCN; d'Oriol Baró, propietari de Liken Skis, que va reenfocar la seva vida per fundar una empresa d’elaboració d’esquís de fusta a la Pobla de Lillet; també de Joan Ricart, gerent de l’empresa Ballarà de Puig-reig, que exposa la transformació de pastisseria artesana a pastisseria industrial; l’experiència de Serradora Boix, de Puig-reig, de la mà del cofundador Joan Boix; i entre d’altres, la d’Ignasi Montagut, director d’operacions de l’empresa de Berga Liven.

En l’acte de presentació de la nova pàgina web, aquest dimarts, Ignasi Montagut ha aprofitat per fer «molt bon balanç» de l’empresa un any després d’entrar al grup finlandès Paulig, que va adquirir Liven per fer créixer el seu negoci de snacks i productes tex-mex a tot Europa. Segons ha avançat Montagut: «aviat podrem anunciar el creixement que tenim previst a la comarca».

Enformació.cat

A part de la pàgina web berguedaimpulsa.cat, enfocada a l'àrea d'empresa, s'ha creat un altre portal per incentivar la formació. És enformacio.cat, una plataforma digital que facilita formació gratuïta a tota la població, principalment en els àmbits d'empresa i emprenedoria. Totes les formacions són a través de càpsules audiovisuals seguides de petits qüestionaris, que permeten als alumnes evolucionar al seu ritme.