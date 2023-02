El nou contracte de la recollida de residus al Berguedà contempla l'opció de substituir el porta a porta al barri vell de Berga per un model d'illetes mòbils de contenidors que s’instal·larien a zones del barri en franges horàries concretes. Tot i que l'aposta del Consell Comarcal del Berguedà per mantenir el porta a porta al nucli històric és ferma, el president, Josep Lara, reconeix que "si realment no funciona ens haurem de plantejar modificar-ho, hi ha estampes que no volem veure".

Com a última solució, s'eliminaria el porta a porta. Per tant, no seria un reforç com va dir fa uns mesos el Consell Comarcal, sinó un canvi de model de sistema acordat amb les parts implicades.

Els primers dos anys de contracte serviran per valorar si s'aplica o no la mesura, pensada per resoldre els problemes del porta a porta al barri vell de Berga i intentar reduir els abocaments descontrolats d’escombraries en aquesta zona de la ciutat.

Per part del Consell Comarcal, que gestiona el servei de recollida de residus, la voluntat és "seguir treballant perquè el porta a porta al barri vell funcioni millor, i això passa per més informadors i més sancions per evitar abocaments a la via pública", ha remarcat Josep Lara. El conseller comarcal, Vicenç Linares, ha afegit: "som defensors del porta a porta a Berga, inclòs el barri vell, i treballarem i lluitarem perquè quedi implantat".

La licitació del nou contracte de la recollida de residus se sotmetrà a votació dilluns en un ple extraordinari al Consell Comarcal del Berguedà.