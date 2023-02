L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha gestionat 131 ofertes de treball durant el 2022 de les empreses sòcies. Un dels serveis de la patronal berguedana és el de borsa de treball i el d’agència de col·locació laboral, un servei gratuït a disposició dels seus socis. L’ACEB fa la publicitat dels llocs de feina demandats pels socis i la recollida de currículums per tal de que les empreses puguin escollir quins són els perfils mes adequats.

El 2022 s’han rebut 131 ofertes de feina d’empreses sòcies de l’ACEB de les quals 64 (gairebé el 50%) s’han cobert a través de persones que s’han inscrit a la borsa de treball de la patronal berguedana. La resta, o bé no s’han cobert o s’han acabat cobrint de manera directa a través de les pròpies empreses.

L’ACEB s’encarrega de posar en contacte persones que busquen feina amb les empreses que necessiten cobrir vacants de personal fent una valoració dels perfils que més s’adapten a aquestes necessitats. El perfil d’administratiu amb coneixements de comptabilitat és el més demandat per les empreses juntament amb el de cambrer i cuiner.

En total, des del 2019 i segons les dades recollides per l’ACEB, s’han gestionat 425 ofertes de treball d’empreses sòcies. D’aquestes, 197 s’han acabat cobrint directament des del servei. La patronal berguedana coordina aquesta borsa de treball juntament amb l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, i està vinculada també als programes que afavoreixen la contractació com per exemple el 30 plus.