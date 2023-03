Berga s’adhereix novament la commemoració del 8M, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, a través d’una programació que inclou una desena de propostes culturals, artístiques, esportives i educatives que es portaran a terme del 3 al 19 de març de 2023.

L'agenda d’enguany està promoguda per les àrees de Feminisme, Joventut i Cultura de l’Ajuntament de Berga, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, la Bauma dels Encantats, l’Associació de Dones del Berguedà, el Cinema Patronat, el Casal Cívic i Comunitari de Berga, l’Handbol Berga i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i inclou aquestes activitats:

Veus femenines de la literatura poètica

‘La boca descosida’ obrirà la programació del 8M. L’artista berguedana, Alba Mascarella, posarà en escena aquest espectacle literari que consisteix en un recorregut per la poesia d’escriptores catalanes i d’arreu del món dels segles XX i XXI. És un muntatge per conèixer la història de les autores i apropar-se a la seva obra a través d’una lectura dramatitzada. La proposta pretén ser un reconeixement a la literatura escrita per dones i així, incentivar-ne la lectura. L’espectacle organitzat per l’Associació de Dones del Berguedà es farà el divendres, 3 de març, al Casal Cívic i Comunitari de Berga, a les 18:30 h.

Matinal d’handbol

L’Handbol Berga organitza una sessió matinal adreçada a nenes i noies d’entre 11 i 15 anys. L’activitat consistirà en jocs i dinàmiques relacionades amb la pràctica esportiva d’handbol i finalitzarà amb la disputa d’un partit entre les participants. La sessió es farà el diumenge, 5 de març, a la plaça de Viladomat, de 10 a 13 h.

La urgència de la maternitat

El Cinema Patronat acollirà la projecció de la pel·lícula francesa ‘Los hijos de otros’ dirigida per Rebecca Zlotowski. El film aborda la maternitat i, sobretot, l’angoixa i la urgència de la protagonista d’assolir el seu desig de ser mare sota la pressió del compte enrere del rellotge biològic. La pel·lícula protagonitzada per Virginie Efira, Roschdy Zem, Antonia Buresi, Yamée Couture i Victor Lefebvre es projectarà el diumenge, 5 de març (18 h) i el dilluns, 6 de març (20:30 h). Les entrades es podran adquirir una hora abans de l’inici de la sessió.

Manifest del 8M

La lectura del manifest institucional del 8M es farà el mateix dimecres, 8 de març, a la plaça de Sant Pere, a les 12 h. Es tracta d’un acte que pretén posar en relleu la lluita continuada de les dones per reivindicar la igualtat de drets entre homes i dones, així com denunciar les desigualtats, les discriminacions i les violències que pateixen les dones diàriament en diversos àmbits.

Coeducació en els contes

La literatura respectuosa és un recurs pedagògic que permet educar per a la igualtat abraçant la diferència. Acompanyar als infants, impregnar-se de valors i actituds és la base per a una societat justa. La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet organitza una sessió dedicada als contes coeducatius, a càrrec de l’artista Alba Mascarella. L’activitat es farà el dijous, 9 de març, a les 18 h.

Aromateràpia

El Casal Cívic i Comunitari de Berga acollirà una xerrada sobre aromateràpia, a càrrec de Judith Serra. Es tracta d’un mètode terapèutic basat en les propietats aromàtiques de certs olis essencials extrets d’arbres i plantes, destinat a pal·liar afeccions de tipus físic i emocional. La conferència es farà el divendres, 10 de març, a les 17:30 h.

Comparseria femenina popular

Els actes del 8M inclouen la celebració de la 5a Trobada de Comparseria Femenina organitzada per la Bauma dels Encantats que es farà el dissabte, 11 de març. L’esdeveniment comptarà amb la participació de colles provinents de diverses poblacions catalanes que mostraran elements de la comparseria festiva femenina a través d’una cercavila que recorrerà els carrers del centre de la ciutat. L’activitat començarà amb la plantada de la comparseria a la plaça dels Països Catalans (16:45 h). La cercavila s’iniciarà a les 18:30 h i finalitzarà a la plaça de Sant Pere, on les colles faran diferents balls.

Creació d’un punt lila

Una altra de les propostes programades serà la realització d’una formació teòrica i pràctica adreçada a persones que formen part del teixit associatiu sobre la creació de punts liles. A més, s’aportaran eines per saber com actuar davant d’una situació de violència masclista o lgtbifòbica. La formació estarà dinamitzada pel Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) i es farà el dimecres, 15 de març, a l’Espai Jove, a les 18:30 h.

Dos espectacles teatrals

Píndoles de microteatre i ELLES #cosasdechicas són les dues propostes que les àrees de Feminisme i Cultura han programat amb motiu dels actes del 8M. D’una banda, les Píndoles de microteatre són obres de teatre breu en espais vius. La proposta inclou tres peces teatrals en català: Victòria de Manel I. Serrano Servera, Welcome to Berlin de Núria Deulofeu i Jaume Viñas i We would prefer not to de Duetteatre i Carla Roch. Les píndoles de microteatre es duran a terme el dissabte, 11 de març, i el punt de trobada serà l’Ajuntament de Berga, a les 17:30 h.

D’altra banda, ELLES #cosasdechicas és un muntatge que reflexiona sobre diversos clixés com per exemple: per què triguen tant les dones quan van al bany? De què parlen les dones quan estan a soles? Com saber si és consentit o sense sentit? L’espectacle s’adreça a dones i homes, ja que l’humor no entén de gèneres. La Sala Casino va acollir algunes escenes que es van fer amb motiu del 25N, però ara el públic tindrà l’oportunitat de gaudir de l’espectacle complet interpretat la companyia La Melancòmica. L’obra es farà el diumenge, 19 de març, al Teatre Municipal, a les 18 h. En l’equipament cultural hi haurà un servei informatiu del Punt Lila.