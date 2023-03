Viver i Serrateix espera atraure, aquest diumenge 5 de març, més d’un miler de persones a la Fira agrícola, d’artesania i de productes de proximitat (formatges, embotits, vi, mel...) que organitza des de fa una dècada per promocionar i donar més visibilitat al municipi. L’esdeveniment compleix 10 anys apostant per la tradició.

Un dels objectius de la Fira de Serrateix és que tothom del Berguedà i comarques veïnes pugui conèixer bé aquest poble i, especialment també el Monestir de Serrateix, un monument històric declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Per aquest motiu, durant tot el dia es podran fer visites guiades a l’edifici, i gaudir d’un esmorzar tradicional de forquilla, a l’aire lliure.

Aquest 2023, segons ha explicat l’alcaldessa del municipi, Isabel Serra, l’artesania guanyarà força entre les propostes de la seixantena de paradistes que ja han confirmat la seva assistència al mercat. Tot i això, també hi haurà parades d’alimentació i productes locals. Per altra banda, tampoc hi faltarà la part de maquinària agrícola, que es col·locarà a la plaça del Monestir i als entorns.

Des de primera hora del matí, es repartiran racions de cigrons amb botifarra, costella i cansalada, i també torrades i suca-mulla (pa amb vi i sucre). Segons Isabel Serra, la proposta es fa perquè es pugui "degustar producte local i de qualitat".

La cultura i el patrimoni tenen molt de pes a la Fira de Serrateix, ja que, a més d’oferir visites guiades al monestir, també es fa cada any una ballada de gegants. Enguany, ha avançat Serra, hi participaran els gegants de Montmajor i Puig-reig, a més d’un gegant i els gegantons de Viver i Serrateix.

La fira, que organitzen l’Ajuntament i el Patronat d’Amics de Serrateix, tindrà lloc diumenge durant tot el matí i s’espera que el moment de més afluència sigui entre 2/4 de 12 i 2/4 de 2 de la tarda.