L'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha impulsat la constitució del Gremi de la Bioconstrucció. Es tracta de la primera associació d'empreses, professionals i entitats del sector i ja compta amb una desena d'adhesions. Neix amb la voluntat d'establir sinèrgies per créixer, compartir inquietuds i necessitats, potenciar el concepte de salut lligat a la construcció, col·laborar en la investigació i recerca de nous materials i sistemes constructius, i cobrir les mancances en formació detectades per a les empreses.

La falta de personal qualificat és una de les necessitats del sector. I per això, la primera acció del gremi és la creació de l'Escola de Formació Professional en Bioconstrucció. Té la seu al Museu del Ciment de Castellar de n'Hug. Aquest dimarts, l'ACEB i Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNATCTEC) han signat un acord de col·laboració per convertir l’antiga fàbrica Asland en l’epicentre de la bioconstrucció a Catalunya. Amb aquesta col·laboració, el Gremi de la Bionconstrucció de Catalunya i el Museu del Ciment disposaran d'un espai físic adaptat per a la realització d'un programa formatiu de qualitat dirigit a professionals i tècnics.

La nova escola ja té programades tres formacions, una de les quals és un curs de mestratge en construcció tradicional, d'una durada de 120 hores, que acreditarà professionals en restauració i rehabilitació. L'objectiu és crear una oferta contínua que permeti a professionals del territori, empreses i especialistes formar-se en diversos camps de bioconstrucció.

Fa temps que el Berguedà treballa per ser una comarca pionera en tot el que fa referència a la bioconstrucció, un sector a l'alça i amb la demanda cada cop més gran. De fet, al juny del 2021, es va apostar pel Firhàbitat a Avià, la primera fira del país especialitzada en bioconstrucció i eficiència energètica, una iniciativa que després s'ha replicat a d'altres zones del país i que a Avià ha anat creixent en cada edició.

Ara, la comarca vol fer un pas endavant. "Aquest punt de trobada no pot ser tres dies l'any. Hi ha d'haver un punt de referència, un lloc on expressar les problemàtiques i les inquietuds, i on les empreses se sentin representades ", ha subratllat Rosa Prat, directora de Firhàbitat i una de les principals impulsores del nou gremi. Ha assegurat que es tracta "d'un pas ferm per continuar treballant en el camí de la bioconstrucció i per posicionar el Berguedà com a territori refent en construcció sostenible i eficiència energètica".

Per la seva banda, el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, s'ha mostrat convençut que el sector de la bioconstrucció és molt important: " és una petita gran revolució que camina cada dia més i el Berguedà hem d'estar posicionats al capdavant

A més, segons Rosa Prat, la creació d'una escola específica en unes instal·lacions com el Museu del Ciment de Castellar de n'Hug permet "unir el passat i el futur de la construcció en un mateix espai". En aquest sentit, ha destacat que "l'evolució ens porta a aprofitar un conjunt fabril que va ser referent durant la reindustrialització per convertir-lo en un centre de formació dels nous sistemes de construcció que tenen la salut i la sostenibilitat com a bandera". Ha remarcat que "la bioconstrucció és una revolució tan gran com ha va ser el ciment pòrtland en el seu moment".

El director del MNACTEC, Jaume Perarnau, ha valorat molt positivament el projecte: "De la mateixa manera que instal·lar al Berguedà la primera fàbrica de ciment pòrtland va ser una aposta dedicida de progrés, l'Escola de Formació Professional en Bioconstrucció és també una proposta innovadora i que pretén avançar en el sector de la industrialització".

L'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, s'ha mostrat content i agraït que s'hagi pensat en el Museu del Ciment com a seu de l'escola.