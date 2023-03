La plaça de Sant Pere de Berga ha acollit aquest migdia la lectura del manifest institucional del 8-M. Sis treballadores de diferents àrees de l'Ajuntament de Berga han llegit el text en representació del personal del consistori berguedà.

El manifest insta totes les persones a reivindicar el feminisme i denunciar el sexisme cada dia. També fa esment a les desigualtats i la lluita històrica de les dones per assolir drets que no estan plenament garantits i que estan subjectes a retrocessos.

📑 Llegeix el manifest institucional del #8M elaborat per l’àrea de Feminisme de l’Ajuntament de Berga. pic.twitter.com/AZUthrKiv1 — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) 8 de marzo de 2023

L’acte ha finalitzat amb una foto conjunta de les persones que han participat i assistit a la lectura del manifest. A més, s’ha habilitat un espai per distribuir gratuïtament material de marxandatge del 8-M, com per exemple llaços, xapes, polseres i adhesius.

D'altra banda, treballadores i treballadors del Consell del Berguedà també han sortit al carrer a les 12 del migdia i davant de la seu l'ens comarcal s'ha llegit el manifest de l'Associació Catalana de Municipis.