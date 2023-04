El Consell Comarcal del Berguedà ha obert la convocatòria de la XVIIa edició del seu Concurs de Fotografia. Segons han apuntat des de l’òrgan comarcal, el certamen parteix de «la intenció de valorar i fer conèixer el patrimoni humà de la comarca» i, alhora, per recordar « l’ excel·lent fotògraf que va ser Joan Ribera Fornells».

El concurs planteja tres temàtiques:el Berguedà, en qualsevol dels seus aspectes però en especial els seus paisatges naturals, urbans i industrials; les competicions o disciplines femenines de l’esport;i Guardiola de Berguedà, pel fet que Joan Ribera n’era fill. En aquest sentit, l’Ajuntament de Guardiola atorgarà un premi específic per la millor imatge presa al seu terme municipal.

El mateix Consell ha informat que en cadascuna de les categories hi haurà un primer premi de 240 euros i un segon de 120 euros i que, alhora, tots els premiats obtindran també un trofeu recordatori aportat per la família Ribera. En aquest sentit, ls aportacions econòmiques dels premis Berguedà i activitat esportiva al Berguedà les oferirà el Consell Comarcal mentre que el premi Guardiola de Berguedà és finançat pel seu ajuntament. El termini per presentar fotografies expirarà el dia 15 de juny.