Cal Metre, de Gironella, ha acollit la segona edició del Festival UP, on s’han pogut presentar diferents projectes a les escoles de secundària i, durant tota la setmana, s’han realitzat diferents ponències i taules rodones.

El festival s’ha dut a terme amb activitats especialment dedicades als estudiants de primària i secundària, tot i que també ha estat obert al públic, on ha pogut assistir a diferents ponències, taules rodones i gaudir dels diferents estands que es trobaven al recinte.

Lluís Vall, president de l’agència de desenvolupament del Berguedà, destaca «el gran nivell de la Hackaton, amb més de trenta-cinc participants, que durant tres hores han resolt els reptes que els hi havien posat les quatre empreses berguedanes». Una de les moltes activitats que s’han dut a terme durant aquest festival.

Diferents estands, com el de la UPC Manresa o el de l’institut Guillem Catà, han format part d’aquesta segona edició del festival, on han presentat els seus graus als diferents estudiants que durant la setmana han passat per Cal Metre.

Segons Vall, però, els que han tingut més èxit han estat «tant el de les ulleres de 3D, les dues bandes, la part de la Patum com la part d’orientació acadèmica i la part de l’holograma amb tu per poder-te veure en 3D».

Un festival on han passat tant els més grans com els més petits i que, fins i tot, alguns han repetit l’experiència, com el cas de l’Elias Baraut, que hi ha tornat per segon cop. «Vaig provar les ulleres 3D tant de la Patum com les altres, i em van agradar molt. Per això he tornat». I altres que hi han vingut per primer cop, com Ramon Sala, que ha provat un salt de Patum virtual on la sensació ha estat «de realitat virtual i realitat real, on et trasllades a la plaça».

Per a l’any que ve s’intentarà treballar per deslocalitzar el festival.