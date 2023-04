La Torre Nova de Cal Pons de Puig-reig es va vestir ahir d’un ambient festiu acompanyat amb música, gastronomia, vi i cervesa artesana per acollir el Vieer Fest. Durant tot el dia Cal Pons va ser testimoni de la jornada, que, amb un gran èxit, va acollir una gran afluència de gent, que va poder gaudir d’aquests productes artesans i de proximitat, a més de música en directe.

El repte d’aquest any va ser celebrar el Vieer Fest en un espai tancat, i el resultat ha estat positiu, segons Queralt Pons, responsable de comunicació del Vieer Fest: «Estem contents perquè creiem que tothom ha pogut gaudir sense fer cues massa llargues». Un espai que es va habilitar per situar els estands de cervesa i vi a la planta baixa. La primera es va obrir també al públic. Un dels espais que va tenir més èxit va ser el jardí, on els assistents van poder gaudir de música en directe i «d’una aposta molt important com han estat els DJ de renom com Miki Puig», explicava Pons: «Han creat un ambient increïble».

El Vieer Fest va tenir visitants durant tot el dia i les parades van acabar la jornada amb bones sensacions. Era el cas de Rosa Palomas, de la Cervesa Granyó: «El matí ha anat espectacularment bé i les expectatives de la tarda són positives». Tant les parades de beguda com les de menjar van tenir molta feina durant tot el dia. L’exalcaldessa de Berga Montse Venturós, de Casa Madriles, era el primer any que hi participava i explica que «ha valgut molt la pena, realment han passat moltíssimes persones».

El recinte també disposava d’un espai per als més petits de la casa, una zona de jocs situada en un dels jardins de la Torre Nova, on la quitxalla podia passar l’estona amb diferents jocs de taula de grans dimensions. «En l’àmbit d’accessibilitat i seguretat no podíem permetre que els nens anessin sols i, llavors, hem ofert un espai de joc que està funcionant molt bé», apuntava Pons.

Les diferents estances de la Torre Nova es van habilitar amb taules i cadires perquè el públic pogués gaudir d’aquests espais i, segons Pons, «la gent ha estat molt receptiva a tastar productes nous». Enguany, el vi.

Amb aquesta edició es consolida el Vieer Fest i es confirma la bona resposta del públic a propostes gastronòmiques que uneixen música i espais familiars. De cara a l’any que ve, i després d’aquesta edició, als organitzadors els queda el repte de trobar un altre espai que compleixi les expectatives i valorar si hi ha altres propostes gastronòmiques, com poden ser còctels o cafès especialitzats, que puguin fer-se un lloc en la festa.