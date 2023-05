En ple ambient preelectoral de propòsits en campanya, aquest dijous a la tarda s’ha presentat a Berga la Plataforma Tren Tram Berguedà Bages, una entitat que neix amb l’objectiu, definit com a «somni» per part dels seus membres, d’aconseguir la prolongació del transport ferroviari des de Manresa. La presentació de la plataforma i el seu projecte s’ha celebrat a la seu del Consell Comarcal amb la presència, i aval, del president, Josep Lara, i del conseller de Mobilitat, Abel Garcia. També hi van intervenir l’enginyer i president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Pau Noy, i els representants de la plataforma, Clara Sànchez i Carles Mujal.

Tren Tram es defineix com «una plataforma cívica que té com objectiu aconseguir un futur més sostenible que uneixi les nostres comarques, el Bages i el Berguedà, amb la resta del món mitjançant la xarxa ferroviària». Els membres de l’entitat no parteixen de zero: «el 2009 es va fer un estudi de viabilitat per adaptar a passatgers, amb la fórmula del tren-tramvia, les dues línies ferroviàries de mercaderies ja existents, la de Manresa i Súria i la de Manresa i Sallent». En aquesta línia, els portaveus de la plataforma han apuntat que «la passada tardor la Generalitat va encarregar els estudis per actualitzar el del 2009 i perllongar la línia Manresa, Sallent fins a Berga. Mentre esperem el que dicti l’estudi oficial de la Generalitat, la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura ha realitzat una proposta de Tren Tram Bages Berguedà que demostra la seva idoneïtat».

Noy, que vaticinar el final del petroli, va afirmar que hem de convertir Catalunya en un país de trens amb altres línies com ara la del Pirineu i el del Berguedà. Noy va apuntar entre els avantatges del tren, l’eliminació de les emissions contaminants, la baixa sinistralitat, l’accés universal al transport, accés al centre de les poblacions sense embussos o el temps de viatge competitiu. L’enginyer també va remarcar que si el Berguedà vol tenir un turisme sostenible, ha de tenir el tren. Alhora, també ha de servir per anar a treballar perquè funcionalment el Bages i el Berguedà són barris de Barcelona. Noy va afirmar que, davant d’aquestes possibilitats, el fet que ja hi hagi les línies de Súria i Sallent és un miracle. El model tramvia garanteix entrada als centres dels pobles per tal que l’agafi quanta més gent millor. El projecte també preveu un sistema d’acostament dels pobles de la comarca cap a les línies fèrries recuperades. El model de tramvia garantirà parades als centres dels pobles per tal que el puguin agafar el màxim de passatgers possible. Noy va apuntar que amb sis trens es poden assegurar temps de viatge de 40 minuts entre les dues capitals comarcals amb 44 passatgers de mitjana dels trens, captant el 3% de la població, xifres altíssimes segons l’enginyer. El càlcul del projecte apunta una inversió d’uns 500 milions d’euros.

En els parlaments polítics, tant Lara com Garcia van defensar el projecte i li van garantir el suport institucional com una eina de progrés i desenvolupament econòmic.