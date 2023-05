El PSC de Berga ha presentat aquest cap de setmana el seu programa electoral, amb les línies mestres que, segons afirma el partit, són «les que la ciutadania està reclamant durant els darrers anys». El PSC entén que s’entra en una nova fase perquè «Berga necessita un canvi en positiu en molts aspectes».

«Tenim una ciutat que ha perdut el rumb», apunten els socialistes, que reclamen «recuperar l’autoestima i el sentiment de pertinença comuna al municipi». Per això, un dels seus projectes serà el Projecte Queralt 360, «que servirà per millorar la zona, i amb voluntat que esdevingui «un referent renovat per a la cultura, l’espiritualitat, el turisme i l’esport a la ciutat i a la Catalunya central».

Les propostes del PSC també passen «per tenir una ciutat més neta i segura, i un millor mobiliari urbà». Així mateix, «necessitem crear noves oportunitats econòmiques, com ara obrir una finestra única destinada per a les empreses i autònoms, i atreure noves inversions». En aquest sentit, el PSC aposta per un hub empresarial a la ciutat, i fer que Berga sigui una ciutat universitària, amb graus universitaris en zones com l’espai de Sant Francesc o dels antics jutjats. També parla de garantir polítiques socials i de la posada en marxa d’un programa de reforma-lloguer per a joves perquè els habitatges buits que necessitin habilitar-se es posin al mercat de lloguer.