"Volem un canvi a Berga, i ens veiem valents"

Judit Vinyes Barniol té 46 anys, és filla de Berga i viu a Berga. Casada i mare de tres filles, és llicenciada en geologia i fa més de vint anys que té una empresa de geotècnia a la capital del Berguedà. Ha estat implicada en diferents associacions de Berga i ara, per primer cop, es presenta com a alcaldable.

«Pensa, somia, atreveix-te» és el lema de la campanya de Berga Grup Independent. La idea és atrevir-se a canviar Berga?

Exacte. El nostre eslògan és un recull d’un any i mig de feina. Pensar com està Berga. Somiar com ens agradaria tenir la ciutat en un futur. I ‘l’atreveix-te’ ha de ser un reclam per a tota aquella gent desencisada amb la política que s’està fent a Berga.

Quines són les prioritats del seu grup?

D’entrada, una endreça de tot Berga a nivell de l‘estat dels carrers, de l’accessibilitat, de l’enllumenat, de l’adequació dels parcs, dels entorns d’equipaments com ara la residència o les escoles, i donar vida a instal·lacions municipals que estan en desús. Això per a nosaltres és una necessitat urgent, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat.

I pel que fa a projectes a mitjà termini?

Ens marquem projectes clau com l’estació d’autobusos, la rehabilitació del mercat municipal, el parc de la natura de la Valldan, un projecte de recuperació de l’aigua evitant que se’n perdi tanta com actualment, la revisió del POUM, la remodelació del parc del Lledó amb zona esportiva i la construcció d’un pump track, habilitar Sant Francesc com a museu comarcal, i millorar la recollida d’escombraries porta a porta al barri vell. Hem de millorar i treure rendiment al què tenim, és important. I d’altra banda, també apostar per nous projectes, per exemple lligats a l’habitatge per als joves i a la formació, amb una Escola Superior d’Arts.

Ha parlat de l’estació de busos, que és un dels projectes de ciutat pendent. Ara, s’han fet passos per ubicar-la a la part sud de la Rasa dels Molins. Aquesta no és la ubicació per la qual apostarien vostès, oi?

No veiem viable l’estació a la Rasa dels Molins, per temes de seguretat i de mobilitat. No té capacitat de ser una estació comarcal. Per a nosaltres l‘espai idoni seria l‘entrada sud de Berga, a tocar del barri de la Font del Ros.

Una altra assignatura pendent és revitalitzar el mercat municipal i aquesta zona del barri vell. Quin projecte defensen?

Faríem una transformació total amb el què anomenaríem Espai Mercat, que també implicaria un enllaç directe des de la plaça de les Cols fins a la Ronda Moreta amb un ascensor. A la planta de baix del mercat hi hauria aparcaments i zona d’oci per al jovent. L’espai central seria diàfan, amb les parades però també zona per a showcooking i altres propostes. I a la zona que dona a la Ronda Moreta, l’espai de coworking que ja es preveu, amb Ràdio Berga.

Quines altres mancances creu que té Berga i es marquen el repte de resoldre si governen?

Una és relacionada amb l’àmbit esportiu. Apostem per fer quatre pistes de volei platja, que unides es poden convertir en una pista de futbol platja, i també handbol platja. I d’altra banda, també creiem necessari ampliar les pistes de tennis i pàdel, i construir una pista polivalent que permetria també fer-hi altres activitats com per exemple concerts.

Berga Grup Independent, com a agrupació d’electors, va necessitar avals i va aconseguir més d’un miler de firmes, més del doble de les necessàries. Això constata que s’ha fet feina per explicar a la ciutadania el seu projecte. Al llarg d’aquests mesos, i ara en plena campanya, quines són les sensacions?

Més enllà de sensacions, la realitat és que molta gent ens ha dit que vol un canvi a Berga, que hi ha desencís amb el govern actual de la CUP i d’ERC. Nosaltres, ens veiem valents, hem fet bona feina fins ara des de fora l’Ajuntament i esperem poder-hi entrar.

Quins objectius es marquen?

El nombre de regidors que puguem aconseguir és incert, però sí que és una realitat que molta gent ens anima, ens dona suport i creuen en el nostre projecte. Hem sabut transmetre la il·lusió pel canvi a Berga.

Després de les eleccions del 28 de maig, estan oberts a pactes?

Tenim clar que no pactarem amb ningú que no vulgui ser còmplice del canvi que tenim previst per a Berga. No negociarem pactes a qualsevol preu. Per sobre de tot hi ha el compromís del canvi a Berga, amb els nostres projectes bandera, els més destacats dels quals ja hem comentat i d’altres de més petits com ara fer un aparcament a Cal Tonillo o renovar les polítiques de feminisme i LGTBIQ+, entre d’altres.