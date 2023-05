Catalunya viu aquest 28 de maig les eleccions municipals. A Berga, els comicis arriben després de 4 anys de mandat de la CUP durant els quals l'alcaldia va començar a mans de Montse Venturós i ha acabat a les d'Ivan Sànchez, després de la renúncia de la primera el juliol del 2021. El resultat del 28-M, al qual concorren 7 formacions, marcarà el futur de la capital del Berguedà i, segurament, caldrà establir pactes. També serà interessant veure quin paper juga el votant indecís i la participació, ja que aconseguir un regidor més, o un menys, pot ser decisiu per aconseguir l'alcaldia a Berga després de les eleccions municipals.

Resultats de les eleccions a Berga

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 l'última hora d'aquestes eleccions 28 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Berga. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de regidors i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a Berga per l'electorat.

Els polítics han viscut uns últims 15 dies de campanya intensos, amb una agenda plena d'actes públics amb l'objectiu d'intentar convèncer aquells votants de Berga amb dubtes. D'aquesta capacitat de mobilització dependrà la renovació de les alcaldies als diferents municipis de Catalunya, on previsiblement entraran cares noves als plens i poden haver sorpreses a cada alcaldia.

Avui, 28 de maig, estan cridats a votar tots els ciutadans empadronats majors de 18 anys. En algunes altres regions també se celebren les eleccions autonòmiques i, segurament, a Madrid hi haurà molts ulls posats en aquests comicis, ja que ben aviat hi haurà les Generals. Els resultats i les possibles aliances que es forjaran després del 28-M determinarà qui s'imposa en la política de l'Estat. Segueix en directe les últimes notícies de les eleccions 2023 a Regió7.

Totes les llistes de les eleccions municipals a Berga

Berga és el municipi més gran de Catalunya governat per la CUP i l'única capital de comarca. L'any 2019, Montse Venturós va guanyar les eleccions i va repetir mandat, el seu segon. Però al juliol del 2021 va renunciar al càrrec per depressió. Ivan Sànchez va agafar el relleu i ara aspira a revalidar l'alcaldia a les urnes. Junts arriba al 28-M amb el professor Ramon Caballé de candidat i una llista molt renovada. De la seva banda, ERC, el soci de la CUP en aquest mandat, presenta l'actual alcalde de Saldes, Moisès Masanas, com a candidat a les eleccions. El PSC, en canvi, repeteix cap de llista. Serà Abel Garcia, actual vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà i regidor de Berga durant els últims 4 anys. També presenten candidatura En Comú Podem, i Berga Grup Independent, encapçalat per una exmilitant de Junts.