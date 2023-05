Junts per Berga va tancar anit les eleccions amb cares llargues i de disgust. El partit encapçalat per Ramon Caballé va acabar la jornada electoral amb un total de 1.486 vots, i amb quatre regidors.

L’escrutini es va seguir amb nervis i tensió a la seu de Junts per Berga on s’esperava un millor resultat. Tanmateix, però, amb quatre regidors, Caballé té a les seves mans diferents oportunitats de pacte.

Amb opció de formar un tripartit format pels grups polítics del PSC, amb tres regidors, Berga Grup Independent, amb dos regidors, i Junts, amb quatre regidors, Ramon Caballé es maté ferm en l’opinió que «ha de governar la llista més votada i em mantinc en això». De cara a aquesta setmana Junts s’asseurà per fer l’anàlisi amb el grup municipal i valorar diferents opcions, ara bé, Ramon Caballé reafirma la mateixa posició que tenia durant la campanya i és que «volem treballar. Des de l’executiva del partit, des de la gent de la candidatura i des de tot l’espai de Junts fixarem una posició aquesta setmana».

Partidari de donar suport a la llista més votada, Caballé reconeix que la CUP ha rebut el vot de càstig i «al cap i a la fi, nosaltres tenim quatre regidors, però ens quedem a quatre-cents vots de ser la força més votada».

El candidat a l’alcaldia de Junts es vol centrar ara en analitzar acuradament els resultats i estudiar bé els possibles pactes de govern. Després d’aquesta reflexió, Caballé decidirà amb quin partit pactarà, ja que «queda un consistori fragmentat, ni CUP ni ERC sumen ni jo sumo amb ERC o amb el PSC».

Junts té a les seves mans la formació del consistori de govern de l’Ajuntament de Berga, on des d’un principi, l’opció de pacte més ferma és amb la CUP, ja que és la llista més votada i, segons Caballé ha de governar la llista més votada «en cas que no hi hagi un empat tècnic». Amb diferents opcions de pacte a les seves mans i sent la segona força, els candidats de Junts van acabar la nit electoral sense destapar l’ampolla de cava i amb més d’una cara de disgust, ja que s’esperaven treure més regidors.

Durant aquesta setmana s’esperen diferents reunions per decidir a quin partit es dona suport i es pacta per acabar formant el pròxim Ajuntament.