Els fuets de la Patum petaran bé. L’acte dels Quatre Fuets que es va fer ahir per comprovar-ne la qualitat en donen fe. I, com ja és tradició, els patumaires no van faltar a la cita. La plaça Viladomat es va omplir de famílies que no es van voler perdre el primer tast de Patum.

Les maces són les protagonistes dels Quatre Fuets i, quan s’encenen, l’olor de pólvora ja indica que la Patum és a tocar. I que n’hi ha ganes. Aquestes són les sensacions que es palpaven ahir entre els assistents. I entre els participants també. Els patumaires que van agafar una maça ja van fer cua a la plaça de Sant Pere per després acompanyar el tabal i anar fins a la plaça Viladomat, on centenars de persones els obrien pas per presenciar els salts de maces. Es veien cares d’il·lusió i entusiasme, i també deler i ganes de viure cinc dies de Patum entregats el màxim. Els Quatre Fuets va ser un bon tast i les maces van obrir passadís per fer les seves passades. Amb «sentiments molt profunds», Joan Sala, cap de colla dels vestidors de Maces i Plens, donava l’ordre per encendre els fuets alhora que el tabaler repicava el tabal. Es van fer dues passades de maces, que Sala va definir com «una renovació del vot de Berga amb la Patum, que és la nostra senya d’identitat». Durant aquestes passades es van fer servir vuit fuets. Durant tota la Patum se’n fan servir més de 4.200. Les quatre persones que van saltar de maces s’estrenaven i van iniciar les passades, passant el relleu a totes les persones que feien cua per sacsejar-la una estona. Un cop finalitzades les passades, les maces van tornar a pujar des del passeig fins a la plaça de Sant Pere acompanyades del tabal, que després va tornar a baixar acompanyat de les maces de la Patum Infantil. I és que també els més petits van participar dels Quatre Fuets. Vuit petits patumaires van protagonitzar les dues passades de maces, en aquest cas amb un recorregut més curt. Acompanyats dels àngels i del so del tabal van tancar els Quatre Fuets, un bon aperitiu per a la Patum que comença dimecres i s’allargarà fins diumenge.