L’alcalde de Berga s’asseu al despatx amb el repte de «teixir confiances»

L’endemà de Patum era, per a l’alcalde de Berga, «el dilluns més dilluns de tots». Al cap d’una setmana, després de la investidura, ha estat «un dilluns de continuïtat però diferent». El primer dia feiner del nou mandat, Ivan Sànchez (CUP) tenia una agenda tranquil·la.

Ha aprofitat la jornada laboral per mantenir reunions internes amb el departament de Recursos Humans i també amb l’àrea de secretaria, per encarar l’aprovació del cartipàs i les noves delegacions que s’han de fer, algunes per decret d’alcaldia, d'altres per mitjà d’un ple extraordinari. Encara no hi ha data, però l’alcalde espera que sigui el més aviat possible.

La maquinària a l’Ajuntament de Berga seguia funcionant aquest dilluns amb normalitat, amb menys polítics a la casa consistorial però amb els tècnics al peu del canó, tal com remarcava l’alcalde: «L’engranatge a l’Ajuntament no s’atura, els tècnics van fent la seva feina sense els regidors».

Algun regidor de la CUP dels que segueixen ha passat pel consistori, com també s’hi ha deixat veure algun regidor de l’oposició. Gestions diverses i, de passada, converses amb l’alcalde. Ivan Sànchez reconeixia que serà una setmana de «parlar amb uns i altres», per «construir en positiu». La CUP, en minoria, vol iniciar el mandat «teixint confiances». Aquest és el repte que es marca l’alcalde: «L’objectiu és ser capaços d’entendre’ns, calen consensos amplis per tirar endavant la ciutat, tant els que som al govern com els de l’oposició hem de mirar de sumar. Si ho aconseguim faríem un favor als berguedans i berguedanes».

Pel que fa el possible pacte CUP-ERC continua sobre la taula. És d’hora per parlar d’acord de govern, perquè segons Ivan Sànchez, «hem d’asseure’ns i seguir-ne parlant al llarg d’aquesta setmana». Tot i això, reconeix que «com més mans siguem per treballar millor». La CUP té sis regidors i amb ERC serien vuit, una minoria més àmplia per repartir les carteres del govern.

Aquest és un dels fronts oberts que té ara mateix l’alcalde de Berga i que intentarà tancar en els propers dies. Altres temes que s’han de treballar amb urgència, perquè ho marca el calendari, apuntava l’alcalde, són, entre d’altres, el ple de les meses per a les eleccions generals del 23 de juliol; i la celebració de la festa dels Elois a Berga, que s’escau el cap de setmana electoral.

Ivan Sànchez inicia el nou mandat optimista i amb ganes de seguir treballant al capdavant del govern de Berga. Després de les reunions internes al consistori, aquest dilluns al matí s’asseia al seu despatx per continuar fent feina. «No es pot parar», assegurava. I intuïa que a partir de mitja setmana «l’activitat anirà a més».