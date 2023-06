El cobert del pati interior que es va esfondrar parcialment aquest diumenge al costat de l’administració d’autobusos de Berga, al capdamunt del Passeig de la Pau , «no suposa cap perill», segons ha deixat clar l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez.

Diumenge els Bombers van fer les comprovacions pertinents i van precintar la zona per evitar el pas pel tram de afectat, ja que al cedir les bigues i caure una part del cobert interior va fer que una petita part de la runa anés a parar a la vorera.

Aquest dilluns al migdia es mantenia precintat l’espai, a tocar de la parada de busos, per garantir la seguretat dels vianants. També es podien veure restes de runa just a sota la porta de garatge que hi ha al costat del bar la Tosca. L’arquitecte municipal havia de fer les valoracions per fer el requeriments necessaris a la propietat.

Es tracta d’un edifici de propietat privada i en aquest cas, segons l’alcalde, «des de l’Ajuntament hem fet tot el què havíem de fer. Les comprovacions van determinar que l’estructura està bé i que no hi ha perill», ha dit a Regió7 Ivan Sànchez. També ha explicat que després d’acudir personalment al lloc dels fets, diumenge va parlar amb els diferents grups amb representació al consistori per explicar-los què havia passat.

BeGI reclama seguretat

Davant dels fets, Berga Grup Independent (BeGI) emetia un comunicat demanant a l’alcalde que que posés «tots els mitjans de forma urgent» per garantir la seguretat. Des del seu punt de vista, «no n’hi ha prou amb l’abalisament o precinte provisional. Cal posar una senyalització i abalisament de la zona que afavoreixi la seguretat de vianants i de les persones que han de pujar i baixar dels autobusos. Així com el trànsit de la zona».

BeGI ha aprofitat per demanar a l’alcalde que convoqui «una reunió d’urgència amb tots els grups municipals per determinar abans de que acabi l’any l’emplaçament definitiu de la nova estació d’autobusos».