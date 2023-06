Hospital de Berga. És el nom de marca que fa servir l’empresa pública Salut Catalunya Central, que gestiona el centre sanitari berguedà des que el va adquirir al Patronat de la Fundació Pública Hospital Sant Bernabé, de caràcter municipal . Tot i que no s’ha fet cap presentació oficial del canvi de nom, ja no utilitza Hospital Sant Bernabé. D’aquesta manera, es deixa enrere un nom que s’ha utilitzat des del segles XIII-XIV, primer a l’hospital vell i després a l’actual. Només va perdre el nom de Sant Bernabé durant el període de la Guerra Civil.

Les primeres referències de l’hospital a la plaça del Doctor Saló de Berga daten d’entre finals del segle XIII i principis del XIV. En aquella època es va fundar l’hospital i la capella dedicada a l’apòstol Bernabé, motiu pel qual l’hospital es va anomenar Sant Bernabé. Des d’aleshores fins a mitjans del segle XVI no es troben més dades sobre l’anomenat hospital dels pobres.

A finals de segle XVII a causa de l’envelliment de l’edifici es va veure la necessitat de construir-ne un de nou, que es va inaugurar el 1726, el dia del seu patró, l’11 de juny. Posteriorment, ja a finals del segle XVIII i bona part del XIX, l’activitat de l’hospital va ser més important, a causa de les contínues guerres amb França i les guerres carlines, la qual cosa va fer que es trobés sota una administració militar durant força temps. Va ser durant la primera guerra Carlina, més concretament el 1834, quan van arribar a l’hospital les germanes carmelites de Santa Joaquima de Vedruna.

A principis de segle XX, per la necessitat de sanejar tant l’economia com l’administració, es va decidir redactar un nou reglament, que va entrar en vigor l’1 de febrer de 1901. La junta estava presidida pel rector, cosa que va durar fins al 1930, quan es va tornar a canviar el reglament i va passar a ser presidida per l’alcalde. El 1936 es firma un decret pel qual el nostre hospital va rebre la categoria d’hospital comarcal, i això va suposar que, per a l’atenció dels malalts de la comarca, rebés subvencions de la Generalitat republicana.

Aquest mateix any, els fets històrics van fer que l’hospital perdés el nom de Sant Bernabé. Passada la Guerra Civil, el 1940, hi ha un primer projecte de fer un nou edifici per a l’hospital impulsat pel governador civil de Barcelona, Correa Veglison. El nou hospital en portaria el nom. Aquest projecte però es va abandonar i en va quedar únicament l’estructura, que va formar part del paisatge de Berga durant molts anys.

El Sant Bernabé continuava donant servei a la plaça Doctor Salo. Als anys setanta es va decidir desenterrar l’objectiu de fer un nou edifici. La comarca tenia la necessitat d’augmentar les prestacions sanitàries i els alcaldes de la comarca es van reunir el 1979 amb el director general d’Assistència Sanitària de la Generalitat, recentment restaurada, amb la intenció de trobar-hi una solució. A finals de 1980 es van aprovar uns nous estatuts segons els quals l’hospital havia d’estar regit per una junta presidida per l’alcalde i formada pel rector, representants de l’Ajuntament, dels veïns de la ciutat i de l’equip directiu de l’hospital.

El 2 d’agost del 1981 es va inaugurar el nou hospital Sant Bernabé de Berga, a tocar de l'actual sortida Berga nord de la C-16. Els primers dies, l’activitat de l’hospital estava compartida entre els dos edificis; el vell i el nou. De mica en mica van entrar en funcionament altres serveis, com el de rehabilitació, el març de 1982, o la residència d’avis de la cinquena planta, que es va inaugurar el novembre de 1985.

Durant els anys noranta es va valorar traslladar la residència a un nou edifici, aprofitant els antics edificis de la residència i comandància militar. El 1997 es va aprovar l'inici d'aquestes obres. La nova Residència Sant Bernabé va ser inaugurada l'any 2000 i en aquest cas manté el nom de Sant Bernabé, a diferència de l'hospital, tot i que la façana del centre sanitari la continua presidint, amb lletres grans, el nom d'Hospital Sant Bernabé.