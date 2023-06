«Hi ha moltes espècies autòctones de la riera de Merlès que cal protegir»

La biòloga Núria Valls, que és membre de l’Associació de defensa i estudi de la flora i la fauna autòctona, amb seu al Berguedà, defensa la necesssitat de preservar les espècies que són autòctones de la riera de Merlès.

Quines són les espècies d’interès que es troben a la riera?

A la riera de Merlès trobem una gran diversitat d’espècies de fauna i flora que són autòctones i que cal protegir. Un exemple és el cranc de riu ibèric, que està en perill d’extinció, les nàiades, que són com unes petxines de riu, la llúdriga, el barb o la bagra, a banda de les aus i els rèptils que també habiten a l’espai. Pel que fa la flora, també és important destacar que estem en un espai natural protegit, amb moltes espècies que cal conservar per garantir la biodiversitat.

Quin és l’efecte que pot tenir la massificació sobre aquestes espècies autòctones?

La massificació pot afectar de moltes maneres, tant a nivell de les substàncies que penetren dins l’aigua, ja sigui de brutícia o de restes de crema solar, però també a nivell de contaminació acústica, tenint en compte que sovint ens trobem visitants que venen acompanyats d’altaveus de música, un element que potser no ho sembla però danya l’entorn. També és important remarcar que està prohibida la captura d’animals, una pràctica que sovint fan els infants per jugar, sense adonar-se’n, així com l’alliberament d’altres espècies que poden ser invasores per la fauna autòctona.