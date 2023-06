Oriol Vilajuana obté la millor nota de la selectivitat al Berguedà amb un 9,8

Oriol Vilajuana ha tret la millor nota de la selectivitat al Berguedà amb un 9,8 i una de les millors de Catalunya. És de Berga, té 17 anys a punt de complir els 18, i ha acabat el Batxillerat a l'Escola Fedac Xarxa de Berga, on fins ara ha cursat tots els seus estudis.

Ha obtingut una nota d'accés a la universitat de 13,788 i el curs que ve començarà el Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, una formació de quatre anys que farà a la UPC de Terrassa i que li permetrà adquirir els coneixements tecnològics relacionats amb la indústria aeroespacial.

Tot i que Oriol Vilajuana ha explicat a Regió7 que encara no té clar de què voldrà treballar quan acabi els estudis universitaris, amb aquest grau podrà desenvolupar la seva carrera professional en tots els àmbits vinculats a les aeronaus i els vehicles espacials, pel que fa tant al disseny, el projecte, la fabricació i l’operació com al manteniment de les infraestructures necessàries. També en projectes de planificació i construcció d'aeroports, gestió d'empreses aeronàutiques, projectes mediambientals i d'energies renovables, o activitats de recerca aeronàutica i espacial.

Segons el jove Vilajuana, "dissenyar avions, coets o drons, i provar-los, em motiva molt. És un món que m’apassiona des de ben petit quan ja tenia helicòpters amb radiocontrol. També trobo molt interessant saber més sobre els coets, l’espai i els satèl·lits».

La directora pedagògica de secundària de Fedac Xarxa de Berga, Queralt Gonfaus, té clar que Oriol Vilajuana "aconseguirà volar alt". Gonfaus ha definit al jove com a molt bon estudiant: "Ha sabut aprofitar sempre les classes i sortir-ne amb els dubtes resolts". Ha mostrat constància i voluntat, i l'esforç de treballar dia rere dia ha tingut recompensa. Oriol Vilajuana s'ha mostrat satisfet: "Estic molt content. La selectivitat em va anar molt bé, però tampoc no m'esperava treure un nota tan alta".

Exàmens amb 10 i amb 9,5 (de català i castellà) li han permès treure el 9,8, que representa una nota rècord per a l'Escola Fedac Xarxa de Berga: "Estem molt contens per l'Oriol, s'ho mereix, com a estudiant i com a persona. I d'altra banda, també és un premi per al centre i per a l'equip de professors", remarca Queralt Gonfaus. I afegeix: "El què sap greu és que potencials com l'Oriol acabin marxant de la comarca. S'ha de treballar més per retenir talents al Berguedà".

A banda del suport incondicional de familiars i amics, Oriol Vilajuana ha citat el món de l'esport com a gran ajuda i referent. Practica la natació, fent bones marques a nivell de competició: «M’agrada fer esport i vaig a nedar cada dia. Combinar els estudis de Batxillerat amb la natació m’ha anat molt bé. Intentaré no deixar la piscina i seguir el curs que ve a Terrassa». Abans de començar un nou curs però, té clar que li toca desconnectar i gaudir de l’estiu i de les vacances amb la família i els amics.