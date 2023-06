El 30 de juny del 1973 va fer l'últim viatge el tren de viatgers de Cal Rosal a Manresa. Aquest divendres es compleixen 50 anys d'una efemèride que ha marcat la història del Berguedà i del Bages; sense oblidar que l'any anterior, l'1 de maig del 1972, l'últim tren de viatgers sortia de l'estació de Guardiola de Berguedà i feia l'últim trajecte fins a Cal Rosal.

Amb l'objectiu de contribuir a conservar la memòria i la història del ferrocarril a l’Alt Llobregat, la revista cultural L'Erol, que edita l’Àmbit de Recerques del Berguedà, presenta un exemplar únic de 186 pàgines, 300 fotografies i més de 30 articles. La presentació oficial de la revista serà aquest divendres, a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Cal Rosal. És un acte obert a tothom.

"El tren a l’Alt Llobregat" és el títol de L'Erol, que transportarà als lectors a un viatge per les entranyes de la història del ferrocarril a Espanya, Catalunya, i en concret, al Bages i al Berguedà. Rosa Serra, Josep Noguera, Joan Carles Salmerón, Jordi Comellas, Ignasi Costa, Eduard Pujals o Jaume Perarnau són alguns dels experts en diferents disciplines que han col·laborat en la creació de L’Erol, amb articles, opinions, imatges inèdites, reportatges, records inesborrables, objectes únics, detalls oblidats i anècdotes diverses.

L’edició especial de L’Erol, estiu/tardor de 2023, es podrà comprar a partir d'aquest divendres, 30 de juny, a les llibreries de la comarca, al preu de 22 euros.

La història del tren al Berguedà

El tren va arribar al Berguedà l’any 1885. Concretament a Puig-reig. La inauguració del primer tram de línia ferroviària al Berguedà va anar precedida de la construcció de desenes de ponts per superar les complicacions orogràfiques. El 1887 va arribar a l’estació d’Olvan-Berga, ubicada a Cal Rosal, i el 1904 a Guardiola de Berguedà. L’any 1914 es va tancar el cercle de comunicacions al llarg del riu Llobregat amb la posada en marxa del carrilet del ciment que connectava la fàbrica Asland de Castellar de n’Hug amb la Pobla de Lillet i Guardiola.

L’arribada del tren a la comarca del Berguedà va ser impulsat per les empreses tèxtils, les mineres i les cimenteres. El ferrocarril va ser concebut per al transport de mercaderies com ara carbó, suro, cotó o teixits, però a més del seu propòsit industrial, el tren era utilitzat també per correus i viatgers. El tren va canviar la història de la comarca. Va ser una eina de progrés que va transformar el paisatge però també la manera de viure dels seus habitants. 88 anys després de la seva arribada al Berguedà, amb la construcció de l’embassament de la Baells i la posada en marxa de la central tèrmica de Cercs com a principals motius, es va precipitar el tancament de la línia ferroviària entre Manresa i Guardiola.

El 1963 va deixar de circular el tren del ciment i es calcula que durant les sis dècades de funcionament va transportar una mitjana anual de 15.000 viatgers i 10.000 tones de ciment.

L'1 de maig de 1972 va sortir l’últim tren de viatgers de l’estació de Guardiola de Berguedà i va realitzar el darrer trajecte fins a Cal Rosal. Era un diumenge i els nou vagons anaven carregats de persones que volien ser partíces d'aquell viatge. Un d'ells era Ignasi Costa, exacalde de Guardiola de Berguedà, que recorda aquell dia com a "molt emotiu". Ell, tenia 18 anys, i juntament amb la seva família, "ens volíem acomiadar del darrer tren. Vam esperar el nostre torn per pujar a la màquina dièsel Alstom 706 on molts nens i nens volien fer-se fotos. El tren anava ben ple, tots ens deiem adéu als viatges en tren de Guardiola a Cal Rosal, desapareixia un món que d'una manera o altra havia canviat la vida de molts berguedans i que es trobaria a faltar". Ignasi Costa, amb el seu pare i germans, van documentar aquest últim viatge en vídeo. Anys més tard, com a alcalde de Guardiola de Berguedà, va ser el promotor de la recuperació de l'antiga estació de Guardiola de Berguedà, que juntament amb la de Cal Vidal i la de Puig-reig són les tres úniques que es conserven i que s'han restaurat.

Patrimoni ferroviari

Els edificis de les estacions de Cal Vidal, Puig-reig i Guardiola de Berguedà són un símbol del tren a la comarca, on el rastre del ferrrocarril ha quedat pràcticament esborrat.

A Cal Rosal, per exemple, no en va quedar res. Tal com han recordat Josep Badia i Montserrat Carreras, veïns de la colònia i membres de l'Associació Cultural i Esportiva Cal Rosal, "la construcció de la carretera va implicar tirar a terra l'estació del tren, l'any 1976, i uns anys més tard la casa del cap d'estació. L'eix del Llobregat havia de passar pel mig de Cal Rosal i vam haver de pagar el preu de desmantellar totes les referències del tren", ha dit Badia.

Les vies, les travesses, les estacions i els baixadors del Berguedà i del Bages es van anar desmuntant, els túnels i els ponts van quedar amagats entre el paisatge i la memòria col·lectiva poc a poca va anar oblidant un transport que durant dècades va ser motor de la comarca. Tot i això, en els darrers anys s’han dut a terme diferents esforços per recuperar parts del traçat de la via i reviure la història del ferrocarril per altres usos, ja siguin lúdics, culturals o turístics.

La primera mostra és la creació del Tren del Ciment a La Pobla de Lillet, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest ferrocarril turístic circula al llarg de 3,5 quilòmetres per la línia que històricament unia l’antiga fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug amb Guardiola de Berguedà.

L’itinerari que uneix l’estació de Puig-reig amb Cal Marçal, per sobre del gran Pont de l’Alba, o la via verda del Llobregat habilitada pel Consell Comarcal, són altres exemples de noves utilitats que ha deixat el llegat del tren a la comarca.

Pel que fa als pocs edificis del recorregut del ferrocarril que encara es mantenen, s’estan començant a reutilitzar. Per exemple, l’estació del carrilet de Guardiola de Berguedà, que actualment acull l’oficina turística del municipi.

El nou número especial de L’Erol se suma als esforços per dignificar la memòria i recordar "que la comarca i els berguedans vam perdre molt més que un tren", ha dit la directora de L'Erol, Rosa Serra. A més, coincidint amb el 50 anys de l'últim tren, a Cal Rosal llueix un mural amb un dibuix del carrilet, obra del veí Albert Canal. L’artista també promou una exposició a la colònia que es podrà veure al local social.