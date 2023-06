La Fundació La Llar necessita més places públiques de residència i de centre de dia per a les persones amb diversitat funcional del Berguedà. Són dos serveis que actualment tenen llista d'espera i el repte de l'entitat és aconseguir que la Generalitat els assigni noves places. Actualment en tenen 26 de llar-residència i 15 en llista d'espera que estarien a punt per entrar. I de centre de dia, hi ha cobertes les 58 places públiques però 20 persones més voldrien accedir al servei.

La gerent de la Fundació La Llar, Ester Comellas, ha explicat que són dos serveis "amb molta demanda" i que aquest 2023 l'objectiu és "poder atendre i donar resposta a totes les persones que ho necessiten". Ho ha dit en la presentació de la Memòria 2022 de la Fundació La Llar, que repassa la feina feta el 2022. Cal destacar que s'han atès 464 persones des dels diferents serveis de la fundació: l'Escola Santa Maria de Queralt, el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), el centre ocupacional, el centre especial de treball, la llar-residència, el servei d'inserció a l'empresa ordinària, el servei d'acompanyament a la vida independent i el lleure, l'espai viu i els programes de conciliació familiar.

La presidenta de la Fundació La Llar, Cecília Camprubí, ha destacat la importància de la feina feta: "Estem satisfets de poder oferir un servei ampli. Som una entitat que toquem molts àmbits per al món de la discapacitat i la voluntat és seguir millorant i reforçant l'atenció i els serveis. Un equip d'unes 150 persones treballa al costat d'infants, joves i adults amb discapacitat intel·lectual i necessitats específiques, amb accions específiques per a la inclusió social. A part de la Patum de la Llar, que n'és un bon exemple, els usuaris han participat enguany coincidint amb la celebració del 50è aniversari, a festes de la comarca com la Cavalcada de Reis de Berga, els Pastorets, la Corrida de Puig-reig o l'Arròs de Bagà.

Estabilitat econòmica

A la memòria del 2022, la Fundació La Llar valora molt positivament els objectius assolits l'any passat, amb la compra de l'antic hotel El Blat de Terradelles com a fita principal. Es va adaptar com a llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. "Era una necessitat i per això vam apostar-hi", ha dit Ester Comellas, tot i reconèixer que l'entitat encara es ressent dels problemes econòmics de fa uns anys.

El novembre del 2019, el deute de la Fundació La Llar era pràcticament d'1 milió d'euros, ara el dèficit se situa a 245.000 euros. "Anem eixugant el deute. Gràcies a un ajut del Consell i a donacions de particulars podem retornar progressivament el què devem i a més hem pogut invertir 1 milió d'euros en diferents serveis i equipaments, com ara a El Blat, al Taller Coloma i a l'escola Santa Maria de Queralt", ha comentat Ester Comellas. A nivell econòmic, l'objectiu és "continuar sent sostenibles".