La Pobla de Lillet difon la diversitat LGTBIQ+ en una pionera festa familiar

L’Orgull LGTBIQ+ s’ha reivindicat per primer cop a Alta Muntanya amb la celebració de la Pride de la Pobla de Lillet aquest cap de setmana, amb la voluntat de normalitzar la diversitat i lluitar contra un estigma que, segons els organitzadors, «encara hi és». Visibilitzar, integrar, respectar i estimar lliurement van ser les premisses principals de la festa. Amb un caire molt familiar, petits i grans van participar ahir al migdia en una rua amb els gegants d’Espinalbet i els capgrossos de la Pobla de Lillet, que va acabar al parc Xesco Boix amb la lectura d’un pregó que va reivindicar la diversitat i el respecte per a les persones, sigui quin sigui el seu gènere o identitat sexual.

Mar Romero, del col·lectiu LGTBI i membre de l’organització, va ser l’encarregada de llegir el pregó, centrat en la seva experiència com a noia lesbiana. Té 40 anys i en fa tres que viu a la Pobla de Lillet, «on sempre m’han acollit molt bé i m’he sentit com a casa». Filla de Mataró, va sortir de l’armari quan tenia 14 anys: «La meva adolescència la va marcar el moment que vaig començar a tenir uns sentiments que ni jo mateixa sabia reconèixer, sentia l’amor d’una forma diferent de les meves amigues», va exposar. «Soc lesbiana i sempre ho he viscut amb naturalitat», va dir agraint el suport de la seva família: «Els meus pares ens van educar, als meus germans i a mi, amb el respecte, la comprensió, la naturalitat i la llibertat de ser nosaltres mateixos. Però malauradament no tothom ha tingut la sort que he tingut jo». Segons Mar Romero, «encara hi ha famílies que rebutgen els seus fills per estar fora dels cànons, per no ser com la societat vol que siguem».

Reconeix que en els últims anys «les coses han canviat molt i s’ha evolucionat», però assegura que queda molta feina per fer: «El col·lectiu LGTBIQ+, i en especial el transgènere, està condemnat a més de 70 països, a Catalunya són massa sovint notícia les agressions homòfobes, les xifres de suïcidis d’adolescents s’estan disparant pel fet de no ser iguals que la resta i de no ser com la societat establerta pel patriarcat vol que siguem». Una realitat que empeny el col·lectiu LGTBIQ+ (lesbianes, gais, transgèneres, transsexuals, bisexuals, intersexuals, queer i altres identitats i orientacions) a celebrar l’Orgull: «És una festa de colors, música i diversitat. Celebrem amb orgull l’amor i la sexualitat, que cadascú estimi a qui vulgui com vulgui», va concloure el pregó de Mar Romero, amb aplaudiments dels assistents. És el cas d’una veïna de la Pobla que considerava molt encertada la festa Pride per visibilitzar el col·lectiu LGTBI: «Ja és hora que tots entenguem la diversitat i que s’acabin els prejudicis que hi pugui haver, que cada vegada són menys». En aquest sentit, destacava la valentia de les persones gais, lesbianes o trans de sortir l’armari: «Sentir-se amb la llibertat de viure com vulguin és el que ha de ser. No han de tenir por de què diran perquè moltes vegades els altres no hi posem cap problema, al contrari».

Tot i això, segons Natàlia Bosch, de l’organització de la festa Pride a la Pobla de Lillet, «encara hi ha gent homosexual o transsexual que ha de marxar del seu poble perquè són assenyalats». Joves que quan van a viure a ciutats més grans troben aquells referents que no van trobar de petits, o que senten l’obligació de deixar el seu lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta l’orientació sexual, la identitat de gènere. En la mateixa línia s’expressava Kun Huysmans, un altre dels organitzadors: «Volem visibilitzar i naturalitzar qualsevol opció sexual i eliminar els estigmes que encara hi ha als pobles petits. No s’ha de jutjar ningú per la seva condició sexual».

L’educació és una eina per combatre els prejudicis envers el col·lectiu LGTBIQ+, i l’organització de la Pride ha volgut incidir en aquest aspecte. Setmanes abans de la festa s’ha treballat el tema de la diversitat a l’escola, per exemple amb una xerrada de l’activista Patrícia Caballero, de Bagà, que va donar a conèixer als alumnes de 5è i 6è de primària la seva experiència com a dona trans.

Patrícia Caballero també va ser divendres a l’acte d’inauguració de l’exposició «L’activisme LGTBI abans i després de Stonewall». Els bars de la Pobla de Lillet exposen plafons amb imatges i fotografies que permeten entendre que per què el 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, en coincidència amb els fets de Stonewall l’any 1969. La matinada del 28 de juny d’aquell any, la policia va efectuar una batuda en un local de Nova York que duia justament el nom de Stonewall i que era un local on solia concórrer el col·lectiu LGTB. Aquella actuació va desencadenar un seguit de manifestacions de protesta que van acabar consolidant la data com una jornada de reivindicació per la normalització i el respecte per les persones, sigui quin sigui el seu gènere o identitat sexual.

La mostra, els actes que s’han programat aquest cap de setmana, les banderes irisades que llueixen als balcons i també a la façana de l’Ajuntament han convertit la Pobla de Lillet en una localitat pro LGTBIQ+ i a favor de la diversitat. Dues parelles feien un bon balanç de la iniciativa: «Tot i que tots tenim assumit que hi ha persones heterosexuals i d’altres homosexuals, i ho respectem, és bo fer més visible el col·lectiu, ensenyar als nens la diversitat, i que els avis els ho puguem explicar». Es definien com a persones grans però amb mentalitat oberta: «Als que tenen por de sortir de l’armari per ser assenyalats, que no s’amaguin, no passa res». A la Pobla la diversitat es vol viure amb naturalitat i aquesta ha estat la reivindicació a la qual també s’ha sumat el govern de la Pobla, que ha col·laborat amb l’organització de la festa.

L’alcalde, Enric Pla, va ser partícip de les activitats d’ahir i les va viure «com una festa amb un rerefons reivindicatiu». Segons Enric Pla, els últims anys hi ha hagut una evolució, «però encara cal canviar algunes mentalitats». Per a ell és molt positiu que la Pobla de Lillet contribueixi «posant el seu granet de sorra en la reivindicació de l’homosexualitat, així com frenar maneres de pensar i atacs homòfobs». L’alcalde és partidari de donar continuïtat a la festa.

L’organització també aposta perquè la Pride d’Alta Muntanya es marqui a partir d’ara en el calendari festiu de la Pobla de Lillet. Segons Natàlia Bosch, «la primera edició ha estat una prova pilot i n’estem contents, potser aquest matí de dissabte ha estat una mica fluix de participació, però tot i això estem contents i esperem que la gent s’animi». Aquest diumenge hi ha programada una caminada fins a l’entrada del poble, on s’ha col·locat una gran bandera de l’arc de Sant Martí.

El poble ha respost a la festa de l’Orgull organitzada per un grup que, excepte Mar Romero, no és del col·lectiu LGTBIQ+. Segons Natàlia Bosch, aquest fet «dona molt pes i valor a l’esdeveniment, no cal ser-ne part afectada per defensar unes idees». Tot i això, admet que la participació de més gais, lesbianes i trans a la festa ajudaria a difondre encara més la diversitat: «A les properes edicions esperem que més gent del col·lectiu s’animi a participar-hi».