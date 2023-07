Els allotjaments turístics del Berguedà que ofereixen servei de pícnic als seus clients aposten per kits reutilitzables per reduir els residus. Cada establiment gestionarà el circuit de recollida dels pícnics, el retorn o com reomplir-los. Es preveu obsequiar amb el kit de pícnic els clients que facin una llarga estada a un establiment i que requereixin del servei. D’aquesta manera es pretén fomentar que estiguin més dies al territori o bé que hi retornin.

El juny de l'any passat ja es va dur a terme una prova pilot basada en la reducció dels residus d’un sol ús a partir dels clients que contractaven un servei de pícnic en els paquets turístics, de senderisme i ciclisme a través d’una agència de viatges local. Durant aquest estiu 2023 es replicarà aquesta iniciativa directament des dels establiments d’allotjament turístic de la comarca per millorar el turisme circular i seguir treballant per un desenvolupament sostenible.

L’objectiu d’aquesta segona prova pilot és donar suport als establiments turístics perquè puguin plantejar una estratègia de reducció dels residus d’un sol ús, entre clients que els sol·liciten serveis de pícnic. Cada establiment rep un total de 25 kits de pícnic per poder testar quins poden ser els més útils per començar-los a implementar pel seu compte un cop finalitzi l’estoc disponible per la prova pilot.

Tant els establiments que hi participen com els clients han d’omplir un qüestionari que permetrà fer el seguiment d’aquesta iniciativa i analitzar-ne els resultats obtinguts. Segons el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, "hi havia una famosa campanya que deia que el petits canvis són poderosos, i aquest n'és un exemple". Assegura que "tenim el deure de canviar els hàbits dels senderistes, i fer-ho per respecte el territori, per això és clau educar i sensibilitzar que una altra manera de consumir els pícnics és possible, apostant per la nostra filosofia de residu 0".

Des de finals del 2021 i fins al juny del 2022 el Berguedà va participaren el projecte InCircle des d’on es van treballar estratègies destinades a la transició cap a un turisme més circular. La comarca fa anys que es mou en diferents projectes que busquen la millora de la sostenibilitat del territori, des de projectes europeus com les Muntanyes Emblemàtiques amb el projecte Emblemàtic Plus o la participació recent amb el projecte Medusa, que treballa per al desenvolupament i la promoció del turisme d'aventura sostenible a la mediterrània. A més, es disposen de certificacions de sostenibilitat com la Green Destination i la Certificació Biosphere, així com iniciatives líders a Catalunya com al recollida selectiva de residus o fires de reconeixement internacional com Firhabitat.

La iniciativa dels kits de pícnic per al sector turístic és una actuació més per continuar sumant a aquest conjunt de projectes per construir un Berguedà més sostenible, acollidor i respectuós amb l’entorn.